Según las expectativas del mercado laboral en Argentina para este año, el nivel de contratación laboral será “moderado”, y especialmente muy “selectivo”. El último informe de Adecco, por ejemplo, menciona específicamente que el país entra de lleno en una “fase de selectividad competitiva”, marcada, entre otras cuestiones, por la nueva legislación laboral, que, de no mediar adversidades, comenzará a regir plenamente.

Es de esperar que en 2026 el perfil más demandado para la contratación laboral en las empresas sea el “semi-senior”. Es decir, personas de mediana edad, con capacitación y experiencia ya probada. En este rasgo coincide el 40 por ciento de los consultados por Adecco.

“Esta consolidación no es coyuntural: refleja una redefinición del valor de la experiencia. Las empresas priorizan perfiles con autonomía operativa, capacidad de aprendizaje y adaptación al cambio, por sobre estructuras altamente jerárquicas o liderazgos tradicionales”, indica en ese aspecto el informe.

Igualmente, se refiere que en el área Recursos Humanos, se potencia especialmente la “capacitación y desarrollo del personal”; con un retorno decidido a un esquema de trabajo “predominantemente presencial”, de acuerdo con las respuestas de 50 por ciento de los consultados. Vale marcar que el principal obstáculo para “atraer talento” a las empresas continúa siendo la expectativa salarial, que se combina, no siempre de manera positiva, con la escasez de “líderes capacitados”.

A nivel país, el 71 por ciento de las empresas consultadas refiere que la reforma laboral será “bastante o parcialmente positiva” para favorecer “la contratación de talento”.

Este tema, “el talento”, se refiere centralmente al nivel de capacitación y experiencia que necesitan, cada vez más, las empresas, en un mercado que tiende a la alta competencia. Por eso, en Neuquén se ha dado un paso muy importante, con la creación y puesta en marcha del Instituto Vaca Muerta, que, por cierto, ha sido impulsado no solo por el gobierno, sino también por las empresas, específicamente, las empresas dedicadas al gran negocio de los hidrocarburos.

La primera señal ha sido muy positiva: más de 33 mil personas ingresaron a la página web para interiorizarse, 17 mil se inscribieron y se recibieron 6.200 currículum vitae para dar clases, se informó en los primeros días tras la inauguración formal del Instituto.

Quienes se han interesado, en su gran mayoría son jóvenes de 20 a 35 años, pero también hay gente de mayor edad, algunos vinculados a la industria, otros que no tienen nada que ver. Hay un común denominador: la avidez por encontrar trabajo. Es importante señalar también el alcance de la propuesta capacitadora: Hay inscriptos de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Salta, Chubut, San Luis, Misiones, La Rioja, Chaco, Río Negro y Catamarca.

Por este costado de la realidad es que se puede atisbar cómo evolucionará el mercado laboral neuquino, en un contexto nacional que, siempre según el informe de Adecco, “marcará el pasaje definitivo del modo supervivencia a una lógica de competitividad estratégica para las empresas, donde la gestión del talento será un diferencial real de negocio”.