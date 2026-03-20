La Provincia ponderó el rol del Instituto Vaca Muerta para el Consejo Federal de Educación

Durante la la 150° Asamblea del Consejo Federal de Educación, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, expuso sobre la reciente creación del Instituto Vaca Muerta, en oportunidad de aprobarse el documento vinculado al marco de referencia para los procesos de homologación de Formación Profesional Inicial, correspondiente al certificado de “Operador de campo” de nivel III.



“Es un centro de formación para la industria petrolera que capacitará trabajadores para la propia industria”, explicó y resaltó que “la importancia de esta inauguración radica en la posibilidad de abordar desde allí la integración de los ámbitos de la Educación Técnica Profesional, asumiendo respuestas a las demandas del contexto, e instalándose como la oportunidad para expandir la oferta de formación y generar experiencias innovadoras de enseñanza”.



La labor del operador de campo involucra acciones de monitoreo presencial y remoto de una vasta área con cantidad de pozos productores de hidrocarburos, conduciendo vehículos y utilizando aplicaciones informáticas para la recepción de datos e información de indicadores en forma remota. Su trabajo tiene como propósito la planificación de la recorrida y la supervisión del funcionamiento de las baterías de producción y los equipos de superficie que conducen el petróleo.



Temi indicó que “a la fecha hay 17.000 inscriptos, de los que 672 ya comenzaron con su formación. Los cursos son gratuitos y brindan una salida laboral inmediata y de alta calidad”.



En la asamblea también se abordaron aspectos de trabajo relacionados al desarrollo de la Red Federal de Alfabetización; al Compromiso Federal por la Matemática, a la Renovación de Contenidos Mínimos Comunes, al Plan Plurianual de Evaluación Educativa; además al Plan Nacional de Formación Docente 2024-2029 y respecto al Programa Hacia la Universalización de la Jornada Completa o Extendida.



