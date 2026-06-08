El Gobierno de Neuquén avanzó este lunes con dos decisiones que impactan directamente sobre el funcionamiento institucional de la provincia y sobre uno de los proyectos energéticos más importantes vinculados al futuro de Vaca Muerta.

Por un lado, el gobernador Rolando Figueroa confirmó el envío a la Legislatura de los nombres propuestos para cubrir dos vacantes en el Tribunal de Cuentas. Por otro, anunció la presentación del proyecto conocido como “Ley de GNL”, una iniciativa trabajada junto a YPF que busca consolidar inversiones millonarias vinculadas al gas natural licuado.

Las definiciones fueron comunicadas por el mandatario en una jornada donde el foco estuvo puesto tanto en el control institucional como en el desarrollo de nuevas etapas para la industria hidrocarburífera neuquina.

Los nombres que llegarán al Tribunal de Cuentas

Figueroa informó que los candidatos propuestos por el Ejecutivo son Juan Carlos Pintado y Diego de Vega.

Sobre Pintado, destacó que ya tuvo experiencia previa dentro del organismo.

“Es el contador y abogado Juan Carlos Pintado, que ya ha sido vocal del Tribunal de Cuentas”, señaló.

En tanto, sobre De Vega, remarcó que proviene de un espacio opositor.

“Fue candidato opositor nuestro en Chos Malal, que es el contador Diego de Vega”, indicó.

Con el envío formal a la Legislatura, ahora comenzará el proceso de análisis y tratamiento parlamentario para cubrir las vacantes dentro del organismo encargado del control de las cuentas públicas provinciales.

La ley que apunta al próximo gran salto de Vaca Muerta

El otro anuncio estuvo vinculado al desarrollo del GNL, una de las apuestas más fuertes para ampliar la capacidad exportadora de la Argentina a partir del gas producido en Neuquén.

Figueroa confirmó que el Ejecutivo también envió a la Legislatura el proyecto relacionado con el acuerdo estratégico firmado con YPF.

“Específicamente es algo que hemos avanzado después de mucho trabajo con la gente de YPF”, afirmó.

La iniciativa busca mejorar la competitividad del proyecto de gas natural licuado y generar condiciones para sostener futuras inversiones vinculadas a la producción, procesamiento y exportación de gas.

Un nuevo eje energético para la provincia

El gobernador explicó que parte del acuerdo contempla nuevas concesiones no convencionales en áreas cercanas a Plaza Huincul y Cutral Co, sectores que aparecen como uno de los próximos polos de crecimiento energético de la provincia.

“Hoy tenemos Añelo, va a crecer mucho el hub norte con Rincón de los Sauces, y va a crecer nuevamente la comarca de la mano del GNL”, sostuvo.

Según detalló, YPF ya abonó 175 millones de dólares vinculados a las concesiones y, en caso de concretarse el proyecto final de inversión junto a ENI y otros socios, podrían sumarse otros 175 millones de dólares destinados a infraestructura.

El paso que busca abrir nuevos mercados

Figueroa remarcó que el desafío pasa ahora por lograr que el gas neuquino pueda competir en el mercado internacional.

“Si no colocamos el GNL a un valor competitivo, no lo vamos a poder vender”, expresó.

La presentación del proyecto en la Legislatura marca así el inicio de una etapa clave para uno de los planes energéticos más ambiciosos vinculados al crecimiento de Vaca Muerta y al posicionamiento de Neuquén dentro del mercado global del gas.