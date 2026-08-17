Neuquén habilitó los sistemas de riego pero pidió hacer un uso responsable del agua

Agosto marca el inicio de la temporada frutícola y, con ella, la puesta en funcionamiento progresiva de los distintos sistemas de riego de la provincia. La apertura de las compuertas se realiza de acuerdo con los requerimientos vegetativos de los cultivos y las demandas de los productores.

En el Sistema Limay Inferior, operado por la Provincia a través de la dirección general de Riego, el proceso de habilitación comenzó este lunes y se realiza por tramos, en función de las necesidades de los cultivos. Actualmente, el agua se encuentra disponible hasta la toma 4, correspondiente al sistema de Centenario-Vista Alegre.

En comunicación con el programa La Prima Mañana que se emite por AM550, el director provincial de área de riego de la Subsecretaría de Producción, Martín Quesada detalló: “Operamos desde la Provincia los sistemas de Limay Inferior (Senillosa, Plottier y Neuquén), La Picasita en Picún Leufú y el sistema de Mariano Moreno, en esos puntos tenemos todo para hacer la largada. Ya lo hicimos en Limay Inferior, en general la gente nos pide para control de heladas”.

En ese sentido describió: “Todavía no se está usando pero llenamos el canal principal, lo dejamos listo porque lleva algunos días transportar el agua a las chacras, y apenas vemos el riesgo de heladas tenemos el agua lista para mandarla”.

“En otras zonas están trabajos de mantenimiento listos, nos juntamos la semana que viene para hacer la largada”, sostuvo Quesada en AM550.

Además, se mostró preocupado por la disminución del agua año tras año en la región, pero fue optimista para que no se sufra lo mismo este año a partir de las intensas nevadas que hubo en la zona cordillerana.

“El sistema de riego está creciendo en Senillosa y disminuyendo en Plottier y Neuquén un poco por el tema urbanístico”, indicó el funcionario y comentó sobre esa línea que “se está trabajando un proyecto de protección de las tierras irrigadas, pero son los municipios los que tienen potestad sobre el uso de la tierra”.

Agregó que “en 2017 se cambió el reglamento de riego y se hizo algo similar a Río Negro, donde para cambiar el uso de la tierra se impusieron condiciones que antes no había, como por ejemplo realización de obras como canales cuando se pasa en lugares cercanos a los loteos”.

Finalmente, Martín Quesada pidió responsabilidad en el uso del agua. “Lo importante es tener solidaridad con los vecinos, hacer un uso racional, sobre todo en este contexto de disminución de agua”, concluyó.

La entrevista completa