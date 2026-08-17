El General José de San Martín fue homenajeado este lunes 17 de agosto en Neuquén, al cumplirse 176 años de su paso a la inmortalidad, durante un acto realizado en la explanada del monumento que lleva su nombre, sobre Avenida Argentina.

La ceremonia reunió a vecinos, autoridades y la Banda del Ejército, además de contar con la participación de un profesor de Historia que repasó la vida del Libertador y, especialmente, los valores que marcaron su trayectoria.

El General José de San Martín fue homenajeado este lunes 17 de agosto en Neuquén, al cumplirse 176 años de su paso a la inmortalidad.

La obra del monumento a San Martín

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó el carácter emotivo de la ceremonia y puso especial énfasis en la intervención que se realiza sobre el monumento.

“Está en obra”, explicó la funcionaria al móvil de Prima Multimedios, al recordar que la semana pasada se había informado sobre el resultado de un control realizado sobre la estructura.

Según detalló, ese relevamiento permitió detectar una pequeña falla estructural, por lo que se decidió avanzar con trabajos de reparación y puesta en condiciones.

La obra no impidió la realización del acto. Por el contrario, las autoridades resolvieron mantener la ceremonia en la explanada, frente al monumento, como ocurre cada año para recordar el paso a la inmortalidad del prócer.

De Giovanetti manifestó además su expectativa de que el próximo aniversario encuentre al monumento en perfectas condiciones, al considerar que se trata de un espacio que forma parte de la identidad de los neuquinos.

Un monumento con más de 70 años de historia

La recuperación del monumento tiene además una dimensión patrimonial. La actual estatua ecuestre de San Martín fue inaugurada en septiembre de 1954, en el lugar donde anteriormente se encontraba la pirámide fundacional de la ciudad.

La historia de su construcción también está vinculada con la participación de los propios vecinos. Para reunir fondos destinados a la adquisición de la estatua y la construcción del basamento, una comisión de homenaje impulsó a comienzos de la década de 1950 una rifa de un automóvil Ford V8, cuyos recursos fueron destinados a financiar el proyecto.

Por eso, la intervención actual no se limita al mantenimiento de un espacio urbano: alcanza a uno de los lugares más reconocibles del centro de Neuquén Capital y a un monumento que desde hace décadas funciona como punto de encuentro para actos institucionales y celebraciones populares.

Nicolini: “El mejor homenaje es trabajar, estudiar y cumplir”

Durante el acto, el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, puso el foco en otro aspecto del legado de San Martín: la vigencia de sus valores en la vida cotidiana.

El funcionario recordó que San Martín no fue solamente un militar que protagonizó batallas decisivas para la independencia sudamericana, sino también un estadista y un hombre que puso sus intereses personales en segundo plano frente a aquello que consideraba necesario para la construcción de la patria.

Nicolini sostuvo que el mejor homenaje no consiste únicamente en recordar al prócer cada 17 de agosto, sino en trasladar esos principios a las acciones cotidianas.

Entre los valores mencionados enumeró la honestidad, humildad, perseverancia y coraje, además del amor por la patria.

“Trabajar, estudiar y hacer todo lo que realmente tenemos que hacer en nuestras obligaciones diarias” fue, en ese sentido, el concepto central planteado por el ministro como una forma de mantener vigente el legado sanmartiniano.

El legado de San Martín también está presente en la Policía

Nicolini vinculó además esos valores con el trabajo de las fuerzas de seguridad, particularmente con la Policía del Neuquén.

Según explicó, el compromiso asumido por los efectivos cuando finalizan su formación y realizan su juramento tiene una relación directa con aquellos principios.

En ese momento, los policías juran defender con su propia vida a la patria, a la provincia de Neuquén y a los ciudadanos, una obligación que, de acuerdo con el ministro, encuentra inspiración en los valores asociados históricamente a San Martín.

El funcionario destacó así que el legado del Libertador no queda restringido a los actos escolares o ceremonias oficiales, sino que continúa siendo utilizado como referencia para quienes tienen responsabilidades vinculadas con la defensa y el servicio público.