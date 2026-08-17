Neuquén se convertirá a fines de agosto en una de las escalas elegidas por uno de los grandes desarrollos inmobiliarios que actualmente avanzan en la Ciudad de Buenos Aires. Los responsables de UDAONDO Buenos Aires llegarán a la capital provincial para presentar el proyecto directamente ante potenciales inversores de la región y explicar las alternativas para participar del emprendimiento.

El encuentro se realizará el próximo 28 de agosto, a las 9.30, en el Hotel Hilton de Neuquén, y estará encabezado por Alejandro Furst, CEO de Landmark Developments, la compañía que lleva adelante el proyecto.

La elección de Neuquén no es casua La provincia se consolidó en los últimos años como uno de los principales polos económicos del país y es un mercado cada vez más observado por empresas que buscan captar inversores interesados en diversificar capital hacia otros sectores y geografías.

“Nos entusiasma muchísimo tener la oportunidad de compartir en Neuquén todos los detalles de UDAONDO Buenos Aires, porque sabemos el interés que genera este desarrollo que se concibió con una mirada de largo plazo”, señaló Furst al anunciar la presentación.

Tres torres frente al nuevo corredor norte porteño

UDAONDO se construye en un punto estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, en la intersección de las avenidas Del Libertador y Udaondo, dentro de una zona de Núñez que atraviesa una fuerte transformación urbanística.

Vista desde las torres hacia el Río de la Plata

El proyecto contempla tres torres de aproximadamente 100 metros de altura, conectadas a través de un basamento destinado a servicios y espacios comunes. La propuesta combina residencias premium, un hotel cinco estrellas y una importante superficie destinada a amenities.

El sitio oficial del emprendimiento informa que el complejo contará con más de 7.600 metros cuadrados de áreas cubiertas y al aire libre, departamentos de entre 74 y 413 metros cuadrados y penthouses que pueden alcanzar entre 589 y 719 metros cuadrados. También está prevista la incorporación de 125 suites de lujo dentro de la denominada Torre Ciudad.

El desarrollo busca posicionarse dentro de lo que sus impulsores denominan “Smart Luxury”, una concepción en la que el segmento de alta gama no se limita a las dimensiones o terminaciones de las unidades, sino que incorpora servicios, bienestar, espacios de trabajo, áreas recreativas, arte y una relación más directa con el entorno urbano.

Una publicación de La Nación de marzo describió al proyecto como parte de la nueva configuración del corredor norte porteño y destacó que el masterplan supera los 165.000 metros cuadrados de superficie proyectada, con vistas abiertas hacia el Río de la Plata y la ciudad.

Un proyecto que apunta a grandes inversores

Según la información distribuida por Landmark Developments para la presentación en Neuquén, la inversión total prevista actualmente supera los USD 450 millones.

La magnitud del proyecto ya había llamado la atención del mercado inmobiliario nacional. En marzo de este año, Forbes Argentina informó que el emprendimiento contemplaba tres edificios de 100 metros, alrededor de 350 unidades y 900 cocheras, y que su finalización estaba prevista para el primer semestre de 2030. En ese momento, la publicación situaba la inversión por encima de los USD 370 millones.

Esa diferencia respecto de los USD 450 millones informados ahora por los desarrolladores puede responder a una actualización del volumen total de inversión previsto para la obra.

Landmark Developments, por su parte, asegura contar con más de 500.000 metros cuadrados construidos en Argentina y en el exterior y forma parte de un grupo desarrollador respaldado por el Grupo Werthein.

Alejandro Furst, CEO de Landmark Developments, encabezará la presentación de UDAONDO Buenos Aires ante inversores neuquinos el próximo 28 de agosto.

Para los responsables de UDAONDO, uno de los atractivos centrales para los inversores pasa por la ubicación. El desarrollo se levanta cerca del Parque de la Innovación, el estadio de River Plate, Ciudad Universitaria y los principales accesos del corredor norte de Buenos Aires.

Además de las residencias, el proyecto incorpora una propuesta vinculada al arte, el diseño, el bienestar y los servicios, con la intención de diferenciarse dentro de un segmento inmobiliario que apunta a compradores de alto poder adquisitivo tanto de la Argentina como del exterior.

Neuquén, la próxima parada

La presentación del 28 de agosto tendrá como objetivo explicar a empresarios e inversores neuquinos las características del emprendimiento, el estado de avance de la obra y las posibilidades de inversión y comercialización.

Será además una oportunidad para mantener un contacto directo con Alejandro Furst y el equipo responsable del proyecto, en momentos en que el Real Estate de alta gama vuelve a buscar capital fuera de Buenos Aires y pone la mirada en mercados regionales con capacidad de inversión.

Los interesados en participar deberán completar previamente el formulario de inscripción dispuesto por los organizadores. Luego de registrarse, el equipo de UDAONDO Buenos Aires se comunicará con los postulantes para confirmar su participación en el encuentro.