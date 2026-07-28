El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido encabezó esta mañana la presentación de un programa que ofrece beneficios tributarios para comprar vehículos cero kilómetro en la ciudad. Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete del Gobierno provincial, “Pepé” Ousset y la jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, entre otros funcionarios.

Entre los beneficios tributarios se destaca la eximición durante diez meses del pago de patente para las personas que compren un vehículo en alguna concesionaria radicada en la ciudad y que facture en la misma.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini subrayó sobre esto: “No es solo un beneficio tributario, sino además una decisión política que viene a acompañar a quienes invierten en la ciudad, a quienes son generadores de empleo”.

Manifestó además que “la Municipalidad de Neuquén viene implementando una serie de medidas con 52 tributos que ya no están en vigencia. Acompañamos al comercio con la licencia comercial gratuita por un año, tenemos beneficios para buenos contribuyentes, también el Parque Industrial de la ciudad con tributos cero”.

En ese sentido describió: “Queremos que cada vez que una empresa decida invertir, elija Neuquén; que cuando un comercio quiera crecer, trabaje acá; y que cada vez que una familia quiera comprar, elija Neuquén”.

“Somos una ciudad con crecimiento sostenido y estas políticas vienen a acompañar a las empresas neuquinas para que inviertan y produzcan”, cerró la funcionaria.





