“Valoramos mucho el esfuerzo de los vecinos”: todavía queda tiempo para el pago anticipado de los tributos municipales

La Municipalidad de Neuquén recordó que el próximo 29 de julio finalizará el plazo para acceder al pago anticipado de los tributos municipales, tanto en la modalidad mensual como semestral. Quienes opten por abonar el semestre completo por adelantado podrán acceder a descuentos de hasta el 25% en las tasas municipales.

El secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, explicó que los contribuyentes pueden consultar sus obligaciones y realizar el pago de manera online a través del sitio oficial de la Municipalidad de Neuquén. La herramienta permite seleccionar el tributo correspondiente y completar el trámite sin necesidad de imprimir comprobantes.

“Todos los tributos municipales, patente, retributivo, cementerio, comercio, todos los que tengas adheridos tienen hasta el 25% de descuento”, señaló Schpoliansky en diálogo con La Primera Mañana por AM550.

El beneficio para quienes elijan el pago semestral anticipado contempla un descuento del 10% por abonar el período completo, otro 10% para buenos contribuyentes y un 5% adicional para quienes estén adheridos al débito automático.

Desde el municipio destacaron que la opción representa una alternativa conveniente para quienes puedan adelantar el pago de sus obligaciones. “Sobre todo cuando la inflación sigue a la baja. Cuando el proceso inflacionario supera ese monto, ahí equipara, pero si uno analiza que la inflación está tendiendo a bajar, es una buena decisión financiera. Ocurre que con mucho esfuerzo los vecinos y vecinas pueden pagar sus tributos por la situación económica en general”, explicó el funcionario.

Además, Schpoliansky informó que continúan vigentes distintas promociones bancarias para facilitar el cumplimiento de los pagos. “Hay una serie de bonificaciones o beneficios a través de los bancos. Puntualmente el Banco Provincia de Neuquén ofrece los días martes y viernes seis cuotas sin interés con tarjeta Confiable y tres cuotas sin interés con Visa o Mastercard del Banco Provincia. Además, todos los días con el Banco Hipotecario hay 12 cuotas sin interés”, detalló.

El funcionario también destacó el nivel de cumplimiento de los contribuyentes neuquinos y aseguró que la ciudad mantiene uno de los índices de cobrabilidad más altos del país.

“Valoramos mucho el esfuerzo. Tenemos índices de cobrabilidad cercanos al 80% en promedio, de los más altos de las ciudades de la Argentina. Entendemos que es porque la contraprestación es efectiva y de buena calidad: hay buen servicio colectivo, recolección de residuos, cuidado de espacios verdes y obra pública en infraestructura. Eso los vecinos y vecinas lo ven, lo perciben, es tangible y te acompañan con el pago de sus tributos, aun haciendo un gran esfuerzo”, afirmó Schpoliansky.

Por otra parte, continúa vigente el Botón de Descuento Neuquino, destinado al pago de tasas retributivas, que permite acceder a reducciones de hasta el 50% para familias neuquinas que cumplan con los requisitos establecidos. Desde el municipio indicaron que la adhesión a este beneficio superó el 60% durante el año.

Los recursos obtenidos a través del pago de los tributos municipales son destinados al sostenimiento de los servicios públicos y al desarrollo de obras de infraestructura en distintos sectores de la ciudad.

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