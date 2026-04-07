Una inversión importante concreta el gobierno de Rolando Figueroa en Neuquén, a través del Instituto de la Vivienda, con tres licitaciones para la construcción de 102 viviendas, en la capital neuquina, con una inversión estimada de más de 9.900 millones de pesos, según el presupuesto explicitado en el boletín oficial.

El Ejecutivo publicó las licitaciones 1,2 y 3/2026 este martes, para la construcción de 46 viviendas en Cuenca XV intermedia; otras 42 en el mismo sector; y 14 unidades a construirse en plateas ejecutadas “en parte del remanente del Lote Z1, Lote oficial 4, Sección 1”. Todas ubicadas en el distrito capital de la provincia.

La apertura de los sobres se anunció para el 15 de mayo, en el caso de la licitación 1; el 11 del mismo mes para la licitación 2; y el 12 de mayo para la licitación 3. El acto está previsto realizarlo en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno.

El total del presupuesto asciende exactamente a la suma de 9.918.217.907,13 pesos, una inversión importante, que destaca por ser aplicada directamente a la solución habitacional de más de un centenar de familias, en un contexto lleno de dificultades para el acceso a la primera vivienda, con una economía nacional todavía inestable.

El año pasado, el gobierno de Figueroa había lanzado el plan “Neuquén Habita”, con el objetivo de ejecutar 20.000 soluciones habitacionales en un plazo de dos años (2026-2027), abarcando 44 localidades de la provincia.