El Gobierno neuquino construirá siete complejos con viviendas para adultos mayores

El Gobierno de Neuquén construirá siete complejos con viviendas, uno por cada una de las regiones en las que está dividido el territorio provincial, destinado a los adultos mayores.

Se trata de complejos de 7.000 metros cuadrados que tendrán 32 casas, 26 monoambientes y seis con dos ambientes. Además, el espacio común contará con pileta, biblioteca, parrilla, entre otras cosas para que los adultos mayores puedan tener vida social.

Sobre este tema, la secretaria de Vivienda y Hábitat de la Provincia, Ana Servidio dio detalles en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y conduce Pancho Casado.

“Venimos trabajando desde el inicio de la gestión en la construcción de estos complejos, hoy está en ejecución el primero de ellos en Neuquén, pero están proyectados seis más, uno por región. Son 32 casas por cada complejo, 26 monoambientes y seis que son dos ambientes. Los mismos son de 7.000 metros cuadrados con espacios comunes, tendrán una pileta, quincho, biblioteca, parrilla y espacios comunes para compartir entre adultos”, expresó la funcionaria en primer lugar.

Sobre la misma línea continuó: “Es un espacio donde convivirán personas que se pueden movilizar por sus propios medios y no tienen dónde residir. Son adultos alrededor de los 65 años en adelante. Es una residencia permanente, un comodato pensado para adultos mayores específicamente. Habrá un proceso de admisión en relación a la situación de cada persona”.

Además, Servidio expresó que “está contemplado que habrá gente que asistirá en el lugar, hay instalaciones que requieren de un mantenimiento, la idea es que haya un acompañamiento en la salud. No es un asilo y se pensará el complejo en función de las necesidades de los ciudadanos de cada región”.

Los complejos estarán en Neuquén capital, San Martín de los Andes, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Chos Malal, Piedra del Águila y Zapala.

Finalmente, Ana Servidio dijo que las viviendas están pensadas para adultos mayores de bajos recursos, y también mencionó que la idea es que sean inauguradas en verano del próximo año.