Neuquén licitó una obra que promoverá el desarrollo y la integración en Villa El Chocón

El Gobierno de Neuquén anunció este viernes el llamado a licitación pública para la construcción de un Centro Deportivo Comunitario (CDC) en Villa El Chocón, una obra destinada a fortalecer la infraestructura deportiva, social y cultural, que se suma a otras de similares características que están ejecutándose en otras ocho localidades neuquinas.

Con un presupuesto oficial de $4.635.053.073 y un plazo de ejecución de 365 días, las ofertas podrán presentarse hasta el lunes 27 de julio, a las 10.00, en la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, ubicada en La Rioja 229, piso 10, de la ciudad de Neuquén. La apertura de sobres se realizará ese mismo día, a las 12.00, en el piso 12 del mismo edificio.

El gobernador Rolando Figueroa instruyó a los equipos del Ministerio de Infraestructura para avanzar en esta obra, con la convicción de que la inversión pública provincial debe llegar a cada localidad, independientemente de su densidad demográfica, a fin de que sus pobladores accedan a infraestructura de primer nivel. Gracias a eso, están actualmente en obra los CDC de Andacollo, Guañacos, Huinganco, Las Coloradas, Moquehue, Villa del Nahueve, Coyuco-Cochico y Senillosa.

Con este nuevo proyecto, el Estado reafirma su rol como dinamizador de la economía local y garante de derechos fundamentales, consolidando la presencia institucional en el territorio a través de obras que promueven el arraigo y transforman la vida cotidiana de las y los neuquinos.

Acerca del proyecto





El nuevo CDC se emplazará sobre calle Pedro Salvatori, en un área en proceso de consolidación urbana. El proyecto fue diseñado considerando las condiciones climáticas de la zona, especialmente los fuertes vientos, la orientación del asoleamiento y la topografía del terreno.

Contará con una superficie total de 1.283,2 metros cuadrados. Dispondrá de un amplio salón de usos múltiples, salón flexible, cocina, administración, sanitarios y espacios semicubiertos, además de una sala de máquinas en planta alta.

En el exterior se ejecutarán playones para actividades deportivas y recreativas, gradas, sectores de juegos, rampas y escaleras, estacionamientos, espacios semicubiertos, veredas perimetrales, equipamiento urbano, iluminación, parquización y un portal de acceso, conformando un espacio integral para la práctica deportiva y la realización de actividades culturales y comunitarias.

El edificio incorporará equipamiento para la práctica de distintas disciplinas, entre ellas básquet, vóley y hándbol, permitiendo ampliar la oferta deportiva disponible para la comunidad.





