Avanza a paso firme el Centro Comunitario de Villa del Nahueve con capacidad para 200 personas

La construcción del Centro Deportivo Comunitario (CDC) de Villa del Nahueve mantiene su ritmo de ejecución con nuevos trabajos vinculados al montaje de panelería, la cubierta de techo y el cerramiento frontal y posterior del edificio, una infraestructura estratégica destinada a fortalecer el desarrollo social, deportivo y comunitario de la localidad.

El proyecto, que lleva adelante el Ministerio de Infraestructura, contempla una superficie total de 1.120 metros cuadrados. Una vez finalizado, el espacio tendrá capacidad para albergar a 200 personas y brindará instalaciones modernas para la práctica deportiva, actividades recreativas y encuentros comunitarios.

Actualmente, la obra registra un 35% de ejecución y, de acuerdo al plan de trabajo, las próximas intervenciones están enfocadas en las tareas de climatización interior y en las tareas exteriores de cerramiento.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que, a partir de una decisión política impulsada por el gobernador Rolando Figueroa para llevar gas natural al norte neuquino, el edificio podrá conectarse a la nueva red inaugurada recientemente en Villa del Nahueve. Inicialmente, el proyecto contemplaba un sistema de abastecimiento mediante Gas Licuado de Petróleo (GLP), pero la concreción de esta obra energética permitirá vincular al CDC al servicio de gas natural, mejorando su eficiencia operativa y reduciendo costos de funcionamiento.

La red inaugurada en abril beneficia a unas 250 familias de la localidad y parajes cercanos, garantizando el acceso a un servicio esencial para la comunidad, marcando un antes y un después para el desarrollo de la región.

Sobre la obra





El nuevo edificio contará con un salón de usos múltiples, espacios flexibles para actividades comunitarias, cocina, administración, sanitarios, sectores semicubiertos y sala de máquinas. Además, dispondrá de un playón exterior, áreas de juegos, rampas de accesibilidad, espacios verdes, iluminación, bancos y mástiles.

En materia deportiva, estará equipado para la práctica de handball, básquet y vóley, ampliando las oportunidades de recreación e integración para niñas, niños, jóvenes y personas adultas de la localidad.

El emplazamiento del Centro Deportivo Comunitario fue definido de manera estratégica, considerando su cercanía y vinculación con las instituciones educativas existentes, con el objetivo de consolidar un espacio de encuentro que fortalezca la vida social y comunitaria de Villa del Nahueve.

En este sentido, el Gobierno trabaja de manera simultánea en la construcción de ocho centros deportivos comunitarios en las regiones del Alto Neuquén, Pehuén y Confluencia, promoviendo infraestructura que fomente la inclusión, el deporte y el desarrollo local.





