La provincia del Neuquén registró un desempeño favorable en la actividad turística y en el sector se preparan con grandes expectativas para una nueva temporada de nieve. Según las cifras de marzo, que fueron recopiladas y analizadas por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, hubo aumentos en la cantidad de viajeros y mejoras en los niveles de ocupación hotelera en las tres localidades relevadas por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH): Neuquén capital, San Martín de los Andes y Villa la Angostura.

De acuerdo con el informe, en conjunto se contabilizaron 51.222 viajeros, lo que representó un crecimiento interanual del 18,0%. Además, los pernoctes totalizaron 99.844 y la tasa de ocupación de habitaciones alcanzó el 45,2%, con una suba interanual del 10,3%. La tasa de ocupación de plazas fue del 32,4%, con un incremento del 14,8% respecto de marzo del año pasado.

Uno de los datos más destacados del período fue el peso del turismo interno: el 87,5% de las personas viajeras fueron residentes, con una variación interanual del 17,5%. Este comportamiento reafirma la importancia del movimiento turístico dentro del país para sostener y dinamizar la actividad en la Provincia.

En Neuquén capital se observó un fuerte crecimiento en la llegada de visitantes. La ciudad recibió 27.232 viajeros y viajeras, un 27,6% más que en marzo de 2025. A su vez, la ocupación de habitaciones se ubicó en 53,4%, el valor más alto entre las localidades relevadas.

Villa la Angostura también mostró una evolución destacada. La localidad recibió 10.450 viajeros y viajeras, con una suba interanual del 21,6%, mientras que los pernoctes crecieron 28,1%. Además, la tasa de ocupación de plazas alcanzó el 32,6%, con una mejora interanual del 32,5%.

En San Martín de los Andes, si bien la cantidad de viajeros se mantuvo prácticamente estable, con 13.540 visitantes y una variación de 0,4%, mejoraron de manera significativa los indicadores de ocupación. La tasa de ocupación de habitaciones fue del 39,5%, con una variación interanual del 18,7%, y la tasa de ocupación de plazas llegó al 29,3%, con un incremento del 25,2%.

Los resultados muestran un escenario de crecimiento y consolidación de la actividad turística en distintos destinos de la Provincia, con comportamientos positivos tanto en los centros urbanos como en los destinos de perfil turístico consolidado.

La Encuesta de Ocupación Hotelera releva mensualmente la oferta y demanda del sector hotelero y parahotelero, y en la provincia del Neuquén se realiza en Neuquén capital, San Martín de los Andes y Villa la Angostura.