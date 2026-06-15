Tal como se había anunciado, este fin de semana Cerro Bayo abrió su temporada, de cara a un invierno que ya ha demostrado nieve y altas expectativas en el sector turístico. Frente a un fin de semana con nieve, el centro de esquí de Villa La Angostura quedó habilitado para comenzar a recibir a los visitantes.

Desde este fin de semana ya se encuentra abierta la pista 1, que es el sector para principiantes y la Magic Carpet 1, es decir la alfombra de elevación para aquellos que están dando sus primeros pasos en el esquí.

Por otro lado, aún no están habilitadas el resto de las pistas del centro de esquí, como tampoco los medios de elevación de la montaña. Explicaron que la apertura de todos los servicios será parcial y dependerá de cómo continúe el pronóstico de nieve en los próximos días, aunque por el momento es alentador.

"Gracias a todos los que vinieron a vivir sus primeros pasos sobre la nieve y a ser parte de este inicio de temporada tan esperado", manifestaron desde el establecimiento.

La apertura: servicios y actividades que se pueden disfrutar

Detallaron que durante la apertura el clima acompañó con buena temperatura, nieve y una importante concurrencia de visitantes, tanto de la localidad como de zonas aledañas. Además funcionaron de forma óptima los sistemas de fabricación de nieve, marcando una apertura exitosa.

En total durante la jornada del sábado hubo una acumulación de 10 centímetros de nieve en la cota 1.500 y 15 centímetros en la cota 1.810.

El centro además ofrece actividades recreativas para quienes no practiquen el deporte. Para ellos se puede hacer Snow Tubing, culopatín, pista de trineos en la 4, tubing en la pista 3, clases grupales y privadas, alquileres de equipos en el sector Rental de cota 1.500.

En cuanto a la gastronomía en el lugar, abrió el espacio gastronómico Milquinientos y Oso Point, ambos en la cota 1.500. También está funcionando SnowHouse, ubicado en la base del complejo