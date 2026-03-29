Neuquén mira a China: qué proyectos tecnológicos trae Mariano Gaido tras su visita a Huawei

En el marco de su gira internacional por Asia, el intendente de Neuquén Mariano Gaido sumó una nueva escala clave: la visita al campus de Huawei en la ciudad de Shenzhen, considerado uno de los polos de innovación tecnológica más importantes del mundo.

“Estas experiencias nos permiten pensar cómo aplicar tecnología en Neuquén: energías renovables, ciudades más inteligentes y herramientas que acompañen el crecimiento de nuestra ciudad”, expresó el jefe comunal en sus redes sociales, donde compartió imágenes del recorrido.

Uno de los puntos que más lo impactó fue el centro de monitoreo de parques solares, desde donde se optimiza en tiempo real la generación de energía. “Volvemos a Neuquén con muchas ideas y nuevos proyectos”, aseguró.

El complejo, que cuenta con 108 edificios y hasta un sistema de tren interno, incluye espacios emblemáticos como la Biblioteca Sanyapo, cuya arquitectura está inspirada en la Biblioteca Nacional de Francia. “Tremendo”, resumió Gaido sobre la magnitud del lugar.

El intendente de Neuquén en la Biblioteca Sanyapo de Huawei que está dentro del campus de investigación.

Tecnología aplicada a la ciudad

La visita a Huawei se suma a una agenda que días atrás tuvo otra parada estratégica en Beijing, donde el intendente, junto al secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado, recorrió el distrito de Fengtai District.

Allí fueron recibidos por autoridades locales y visitaron empresas líderes en innovación como Hanjie Technology y Zhuoshi Technology, especializadas en inteligencia artificial, realidad virtual y procesamiento de datos en tiempo real.

Durante la recorrida, la comitiva neuquina probó gafas inteligentes, interactuó con robots y conoció desarrollos de realidad virtual aplicados al turismo, herramientas que podrían tener un impacto directo en la vida cotidiana de las ciudades.

“Fuimos a ver inteligencia artificial aplicada para poder tener una relación directa con la agenda tecnológica”, explicó Gaido, quien además remarcó la intención de avanzar en acuerdos de cooperación internacional.

“Hermandad entre ciudades”

El intendente también planteó la necesidad de generar vínculos concretos a partir de estas experiencias. “Lo que buscamos es una hermandad entre ciudades que vaya más allá de lo simbólico y se traduzca en beneficios reales para los vecinos y vecinas”, sostuvo.

La gira por China deja así un eje claro: trasladar innovación a la gestión local. Desde energías renovables hasta herramientas digitales para mejorar servicios, la apuesta del municipio apunta a posicionar a Neuquén como una ciudad inteligente en crecimiento.

Con una agenda que combina política, tecnología y cooperación internacional, Gaido busca capitalizar estos recorridos en proyectos concretos que impacten en el desarrollo urbano y la calidad de vida