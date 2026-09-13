Neuquén recibe $750.000 millones por mes entre regalías, impuestos nacionales y provinciales: en qué los destina

En una extensa charla que tuvo con Pancho Casado en el programa Informe Semanal que se emite por AM550, la secretaria de Hacienda y Finanzas de Neuquén, Carola Pogliano dio detalles acerca de cómo está la situación financiera de la provincia. Ingresos por regalías petroleras, coparticipación y obras de infraestructura, algunas de sus definiciones principales.

El impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán

En primer lugar expresó: “Este año es bastante mejor que el año pasado, recuerden que a principios del 2025 (Donald) Trump declaró la guerra comercial y generó que el barril del petróleo cayera de forma muy fuerte, lo cual hizo que en la provincia los ingresos esperados estuvieran por debajo de lo proyectado”.

En ese sentido continuó: “Este año, en los últimos días de febrero, se dio el inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos, lo que hizo que el precio del barril subiera considerablemente. Nosotros tomamos el precio diario promedio del mes, lo cual hace que quizá en cinco días haya un barril alto, pero no genera un efecto fuerte en las finanzas”.

Variables macro de parte del Gobierno nacional

Pogliano detalló que “en julio y agosto tuvimos un barril (de petróleo) arriba de los 80 dólares. La realidad es que tenemos que tomar las variables macroeconómicas que nos da el Gobierno nacional, que había proyectado que la inflación del 2026 sería del 10%, pero saben que las consultoras estiman que la misma estará arriba del 30%, entonces esto nos permitió que los mayores gastos de funcionamiento o inversiones puedan compensar suba del gasto con ingresos”.

“Si bien los ingresos crecieron por encima de los gastos, lo que genera que a julio cerremos con unos $200.000 millones de superávit es un 4% de ingresos, 18% sería el resultado económico, es decir ingresos sobre gastos corrientes; y la diferencia es lo que invertimos en obras”, manifestó la funcionaria provincial en AM550.

Desarrollo de obras de infraestructura para la provincia

Carola Pogliano describió: “Estimamos que cerraremos el año con una inversión en infraestructura arriba del billón de pesos, ya en julio estamos superando los $500.000 millones, por eso estimamos el objetivo que estaba en el presupuesto”.

Explicó además que “tenemos que poner las obras que ya están firmadas, es decir todo crédito que no está tomado u obra que no está contemplada (por el prefinanciamento de operadoras a obras viales estratégicas en Vaca Muerta) son inversiones nuevas que ayudan a lo que pide Rolando Figueroa de acelerar la infraestructura para cubrir las necesidades”.

Equilibrio financiero para dar crecimiento y sustentabilidad en el tiempo

La secretaria de Hacienda y Finanzas manifestó: “Llegamos con un Gobierno que tenía un problema de caja muy fuerte, por eso en junio del 2024 dijimos que los aguinaldos se pagan con fondos propios y es lo que corresponde, pero eso demostraba que la caja estaba complicada. El 2024 fue un año difícil porque era de acomodar para empezar a crecer en lo que era necesario”.

En la continuidad de la entrevista, la funcionaria habló sobre la importancia del Banco Provincia del Neuquén: “El BPN es el agente financiero, por lo cual cuando la provincia está solvente el banco tiene un cliente saneado, es lo que pasa en el sistema financiero con familia y empresas, es decir, si tu principal cliente tiene algún problema obviamente el banco se ve afectado. Sí es cierto que asistió a distintas formas de financiamiento, creo que es importante que los agentes financieros sean públicos porque en épocas malas el banco debe acompañar al Estado”.

Coparticipación a municipios

Sobre este tema, Carola Pogliano comentó: “A las comisiones de fomento debemos asistirlas y también a los municipios que no tienen coparticipación. En algunos de ellos, la misma no es consecuente con su realidad y la situación económica no tiene el derrame que hoy tiene la provincia, eso hace que tengan un tratamiento especial”.

“Este Gobierno pidió que haya más controles de personal ya que es el principal gasto de un municipio que no es de los grandes”, manifestó en AM550.

Además, la funcionaria provincial indicó: “Tenemos realidades dispares, Neuquén tiene el 40% de la población de la provincia, vivimos en la ciudad más rica y eso genera que sea la que más necesita crecer, por eso la gestión va enfocada en la obra”.

“Hay municipios que hay que ayudar, a muchos se les otorga préstamos que se devuelven en cuotas para hacer las obras necesarias porque algunas no pueden esperar”, sostuvo.

La situación en Plottier tras el escándalo con Luis Bertolini

Pogliano dijo sobre este tema que “a la intendente de Plottier (Malena Resa) se la está ayudando porque no hubo una situación normal, se la ayudó en auditorías para ver de la deuda de $7.000 millones cuál es genuina, lo que se debe a proveedores, pero algunas deudas son objetables”.

El esquema de reparto de regalías por la actividad hidrocarburífera

La funcionaria del sector económico del Gabinete explicó: “Casi la mitad de la producción de petróleo se exporta, por eso la provincia tiene como principal ingreso regalías, que es el 12% sobre el precio neto. Después la petrolera tiene una rentabilidad y se le retiere un 8% por exportación más el pago del Impuesto a las Ganancias, que es un 35% del tributo”.

Sobre la misma línea añadió: “De ese porcentaje Nación se queda casi con la mitad y el resto se coparticipa. Neuquén recibe el 1,72% de eso”.

Dijo además que “si a nosotros nos dan menos por coparticipación, significa que hay provincias que reciben más de lo que les corresponde, por ejemplo Buenos Aires”. En ese sentido, sostuvo que dicha jurisdicción se queda con el 21% de Ganancias.

“Desde Hacienda enviamos informes de responsabilidad fiscal y hay una discusión porque a nosotros nos toman el Producto Bruto Geográfico que crece por encima del PBI y no se lo tiene en cuenta”, describió la contadora.

Cómo proyecta Neuquén el futuro desde el punto de vista financiero

La secretaria de Hacienda y Finanzas detalló en AM550: “Hoy se migra al petróleo no convencional, publicamos frecuentemente cuánto producimos y hoy es más que su hito histórico a nivel país. Año a año logramos un crecimiento de la producción que hace que Neuquén presente sus presupuestos con ingresos cada vez más crecientes; hoy tenemos una producción de 650.000 barriles diarios, pensamos terminar el año con alrededor de 700.000 barriles lo que implicaría un incremento de 24% respecto al año pasado”.

“Vemos un constante crecimiento hacia el 2030 con el RIGI como algo que ayuda a acelerar las inversiones, vemos que duplicaremos la producción petrolífera por un 90%”, sostuvo.

Además sentenció: “Por mes recibimos entre regalías, impuestos provinciales y nacionales y otras fuentes de ingresos alrededor de $750.000 millones, casi la mitad son regalías por hidrocarburos y casi la mitad de Ingresos Brutos proviene de hidrocarburos vinculados, y después $120.000 millones de coparticipación nacional”.

“Nación no logra que sus ingresos crezcan acorde con la inflación”, dijo Pogliano sobre el esquema de coparticipación y concluyó: “En infraestructura ejecutamos $100.000 millones por mes”.

La entrevista completa