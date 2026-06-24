Alquileres en Neuquén: creció la demanda y el desarrollo urbano producto de la actividad hidrocarburífera

Marina Demaría, presidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Neuquén, estuvo en el programa Panorama que conduce Agustín Amado por Canal 24/7. Analizó en profundidad en qué momento se encuentra el mercado inmobiliario en la Provincia, tanto para las familias como para los comercios y en un contexto de creciente actividad hidrocarburífera gracias al desarrollo de Vaca Muerta.

En primer lugar expresó: “Está en crecimiento constante, hay algunas variables que tienen que ver con oferta y demanda en cuanto a los valores, pero viene creciendo a raíz del ingreso de tanta gente y de la actividad del rubro petrolero”.

Sin embargo, sostuvo que “es compleja la situación con respecto a los alquileres en la Capital y en la zona petrolera, tiene que ver con que no todos trabajan en la industria y con el tema de la inflación a nivel nacional, con lo cual hay una diferencia importante entre lo que han aumentado los alquileres y lo que la gente gana y la incidencia que tiene en el salario, hoy representa el 30/40% de los ingresos o más, entonces es una realidad que a la gente por fuera de la actividad petrolífera le afecta muchísimo”.

Por otro lado, Demaría comentó que “hay alrededor de 900 matriculados en el Colegio de Martilleros Públicos, lo cual no significa que haya 900 inmobiliarias ya que muchos no trabajan en el rubro pero sí lo hacen como martilleros en bancos o en la Justicia, el número en el sector inmobiliario es menor, hay quienes hacen asistencia en empresas”.

En ese sentido continuó: “En la zona de la Confluencia tenemos alrededor del 60/70% de los matriculados, hay una parte importante que está en la zona turística del sur (Villa la Angostura y Junín de los Andes). En Rincón de los Sauces y Añelo hay pocos, pero muchos trabajan desde otras provincias y venden proyectos acá en la zona sin conocer cómo funciona el mercado”.

Demaría también habló sobre el desarrollo inmobiliario en la Meseta. “Hoy se está desarrollando mucho ya que hay alrededor de 6.500 lotes nuevos; en Añelo hay alrededor de 12.000 habitantes permanentes, con lo cual el hecho de los lotes con servicios es un desarrollo muy importante que está haciendo la Municipalidad. Tanto en Neuquén como en localidades de Vaca Muerta es complejo conseguir alquileres comerciales, hay costos muy altos, seguramente los comercios chicos sean los más afectados, en Añelo pasa que no hay locales lo cual complejiza la oferta”.

“En Neuquén lo que pasa es que mucho se resuelve pidiendo por internet a las fábricas por ejemplo”, agregó.

Consultada sobre el futuro del mercado inmobiliario en la región, la presidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos comentó: “No hay una solución a la vista en el aspecto inmobiliario, recordemos que no puede haber una intervención del Estado porque no es quien invierte para universidades por ejemplo, sí vemos que se hacen muchos edificios que tendrán la posibilidad de alquilar gente que gana cierta cantidad de dinero, pero no dará soluciones a gente con trabajos normales (salarios por debajo del promedio de la industria de los hidrocarburos)”.

Añadió sobre esa línea que “el valor lo determina más el mercado que la propiedad en sí, tiene que ver con oferta y demanda, pero nunca se fijan por la inmobiliaria los alquileres”.

Además, indicó que “hoy está pasando algo que es que en Añelo hay tanta oferta que están empezando a bajar los valores, hemos visto bajas importantes, hay propiedades amuebladas por $2.400.000 y tienen un servicio adicional que es de limpieza, pero eso lo reguló el mismo mercado”.

“Es la primera vez que la gente pelea el valor del alquiler, porque hay un tema que es que la gente no llega a fin de mes y califica menos para alquilar, sucede entonces que la gente no puede cumplir con los requisitos. Hay que ser claros en que en Neuquén no sobra el trabajo”, advirtió Demaría.

Por otro lado afirmó: “Creció la oferta de inmuebles, creo que tiene que ver con la crisis económica, se pusieron en venta muchas propiedades que no se vendían, para alquiler prácticamente nada. Están viniendo muchos desarrolladores de otras provincias, es la primera vez en muchos años que no logran vender el 50% de los proyectos en sus lugares de origen, y eso hace que los mismos no estén garantizados”.

“Traen de hecho muchas veces su propia mano de obra y construyen acá”, agregó al respecto.

Finalmente analizó: “Se generará mucha oferta que será absorbida por el mercado, se habla de un Neuquén mucho más poblado de cara a los próximos años, esperemos que el Gobierno siga con las políticas de acceso a terrenos con servicios”.

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