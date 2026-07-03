Mientras el mercado automotor argentino continúa por debajo de los niveles del año pasado, en Neuquén empiezan a acumularse indicadores que muestran una dinámica distinta. A los datos sobre la apertura de nuevos comercios y el récord en la emisión de licencias de conducir ahora se agrega un desempeño destacado del sector privado, en un contexto que contrasta con la tendencia nacional.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante junio se patentaron 45.995 vehículos en el país, un 12,8% menos que en el mismo mes de 2025. En el acumulado del primer semestre, la caída alcanza el 9,9%, mientras el sector continúa buscando recuperar la demanda.

En ese escenario, la concesionaria oficial Peugeot Armorique Motors S.A. informó que alcanzó la mayor venta de planes de ahorro desde su apertura, hace más de siete años. Además, registró un crecimiento interanual del 19% en las ventas de vehículos cero kilómetro durante junio.

"Nosotros, en el mes de mayo y de junio, tuvimos la mayor cantidad de planes de ahorro vendidos desde que estamos en Armorique hace más de siete años. La mayor venta de planes de ahorro en nuestra historia", afirmó Roberto Almirón.

Además, sostuvo: "Contra el año anterior de junio de 2025 en comparación de junio de 2026, tenemos una suba en ventas de 19% en 0 km".

Almirón aclaró que esos resultados responden a la realidad particular de la empresa. "Son particularidades. En ese momento tuvimos mejores ofertas que otros y tuvimos un comportamiento totalmente distinto", explicó.

La actividad comercial sigue creciendo

El movimiento también se refleja en otro indicador. El presidente del Concejo Deliberante de Neuquén, Gastón Contardi, informó que hasta el 10 de junio la ciudad registró 603 nuevas habilitaciones comerciales.

"Se cerraron 77 comercios y se abrieron 603. Por día hábil se abren cuatro comercios, y por día hábil se cierran 0,5 comercios", señaló.

También destacó que el crecimiento comercial comenzó a extenderse hacia distintos barrios de la ciudad.

"El comercio se está trasladando a calles como Godoy, Chocón, Linares, Illia. Abren nuevos centros comerciales en el oeste, restaurantes, mercados, bares. El comercio se transforma en comercio de cercanía. Hay un cambio de tendencia", detalló Contardi.

Más vecinos, más conductores

Otro de los indicadores conocidos esta semana fue el récord en la emisión de licencias nacionales de conducir. Durante el primer semestre de 2026, la Municipalidad de Neuquén otorgó 21.000 credenciales, el mayor registro para ese período.

Desde la Dirección General de Licencias de Conducir explicaron que el incremento responde tanto a la llegada de nuevos habitantes provenientes de distintas provincias como al crecimiento de jóvenes que obtienen su primer carnet mediante el programa Mi Primera Licencia.

Un conjunto de datos que marca una diferencia

Los indicadores provienen de sectores distintos y no permiten sacar conclusiones sobre toda la economía provincial. Sin embargo, muestran una coincidencia: mientras a nivel nacional persisten señales de desaceleración en algunos rubros, en Neuquén se registran nuevos comercios, un récord en la emisión de licencias de conducir y el mejor desempeño histórico de una concesionaria local en la venta de planes de ahorro, además de un aumento en sus operaciones de vehículos cero kilómetro. Esa combinación refleja un nivel de actividad que, en estos sectores, presenta un comportamiento diferente al promedio nacional.