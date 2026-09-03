La cuenta regresiva ya comenzó

La ciudad de Neuquén se prepara para inaugurar uno de los nuevos espacios públicos que marcarán la celebración de su 122° aniversario: un tramo de más de 3 kilómetros del Paseo Costero, que permitirá extender el recorrido sobre la margen del río Neuquén.

Las tareas ingresaron en su etapa final y las cuadrillas municipales trabajan en la señalización, demarcación vial e instalación del mobiliario urbano para dejar listo el nuevo sector.

La obra permitirá sumar un espacio para caminar, andar en bicicleta, encontrarse con amigos o simplemente sentarse frente al río. La infraestructura también busca darle continuidad a un recorrido costero que, con esta incorporación, superará los 33 kilómetros.

“Esta es una obra emblemática de la ciudad que se va a estar inaugurando en el día del aniversario de la ciudad”, destacó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

El proyecto suma más de 3 kilómetros junto al río Neuquén. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

Pavimento, bicisenda y un mirador sobre el río

El nuevo tramo conecta el entramado costero entre las calles Chocón y Aguado y suma infraestructura para quienes se movilicen tanto a pie como en bicicleta o vehículo.

El proyecto contempla la pavimentación de la calle vehicular, senderos peatonales, bicisenda, veredas de hormigón, iluminación LED y mobiliario urbano con la misma arquitectura que el resto del Paseo Costero.

Uno de los puntos que concentrará las miradas será el mirador elevado ubicado en la proyección de la calle Figueroa. La estructura funcionará como un nuevo balcón sobre la costa y permitirá incorporar otra perspectiva del río dentro del recorrido.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que ya se están realizando los últimos ajustes.

“Lo que nos queda es la conexión acá en Figueroa, que también va a ser pavimentada, que es el último trabajo y la señalización”, puntualizó.

Además, detalló que ya está terminada la vereda de hormigón y que se trabaja en el concreto asfáltico de la bicisenda.

Funcionarios municipales recorrieron las obras y supervisaron los trabajos finales. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

Una obra que llega justo para el aniversario

La inauguración se convertirá en uno de los puntos centrales de los festejos por el aniversario de la capital neuquina. La ampliación permitirá que la ciudad siga acercándose a sus espacios ribereños y extienda una de sus principales propuestas para el tiempo libre.

Pasqualini destacó el alcance del proyecto y su impacto sobre el perfil de la ciudad.

“Vamos a tener arriba de 33 km de Paseo Costero”, festejó.

La funcionaria también remarcó que el objetivo es que el crecimiento urbano tenga una relación cada vez más directa con el río y con los espacios destinados al encuentro.

“Esto es muy importante porque finalmente la ciudad completa, que estaba de espaldas al río, va a quedar mirando al río, apuntalando nada más y nada menos que el perfil turístico que viene llevando adelante la ciudad”, argumentó.

El mirador elevado será uno de los atractivos del nuevo recorrido. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

Una inversión con recursos municipales

El proyecto contempla una inversión de $15.000 millones, financiada íntegramente con recursos locales, según informó el municipio.

Pasqualini vinculó la ejecución de la obra con la situación financiera de la administración municipal y destacó que los recursos permiten sostener proyectos de infraestructura en la capital.

“Una obra muy importante con un presupuesto de 15.000 millones que salen del presupuesto neuquino”, confirmó.

La obra demandó una inversión de $15.000 millones con fondos íntegramente municipales. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

La funcionaria también puso el foco en el uso cotidiano que tendrá el espacio una vez inaugurado:

“El Paseo Costero es para caminar, para andar en bicicleta, para venir a tomarte unos mates en familia”, ejemplificó.

Con la apertura del nuevo tramo, Neuquén sumará más kilómetros de costa accesible y equipada, mientras avanza hacia un aniversario que tendrá al río y a los espacios públicos como protagonistas.