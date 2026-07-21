La ciudad de Neuquén está a punto de sumar un nuevo capítulo en la transformación de su frente ribereño. La Municipalidad avanzará con la licitación de un puente colgante peatonal que unirá Península Hiroki con la Isla de las Aves, una obra que abrirá el acceso a un sector de enorme valor natural y permitirá que el Paseo Costero llegue, por primera vez, hasta la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.

El proyecto busca ampliar uno de los recorridos más elegidos por vecinos y visitantes, incorporando un nuevo circuito para caminar, disfrutar del paisaje y descubrir un espacio que hasta ahora tenía un acceso limitado.

Un puente para llegar a un lugar único

La obra contempla la construcción de una pasarela colgante de entre 60 y 70 metros de longitud, diseñada para atravesar el canal que separa Península Hiroki de la Isla de las Aves.

Una vez terminada, permitirá completar un recorrido continuo hasta el punto donde se unen los ríos Limay y Neuquén para dar origen al río Negro, uno de los escenarios naturales más representativos de la capital.

La licitación se realizará en las próximas semanas y el inicio de los trabajos está previsto para agosto. El plazo de ejecución será de entre 120 y 180 días, dependiendo del comportamiento del caudal de los ríos.

Tres nuevos miradores para disfrutar la ciudad

El puente será parte de una intervención más amplia que incorporará nuevos espacios para recorrer y contemplar el paisaje.

El proyecto incluye la construcción de tres miradores ubicados en puntos estratégicos: uno orientado hacia el río Limay, otro hacia el río Neuquén y un tercero con vista al nacimiento del río Negro.

Estos espacios permitirán ampliar el circuito recreativo y ofrecer nuevas postales de una de las áreas naturales más importantes de la ciudad.

Un plan que sigue creciendo

La iniciativa forma parte del desarrollo integral previsto para el sector de la confluencia, donde también se proyectan futuras obras para fortalecer el perfil turístico y recreativo del lugar.

Entre ellas figuran una telecabina aérea y un sector gastronómico en el acceso al área protegida, propuestas pensadas para sumar nuevos servicios sin perder de vista el valor ambiental del entorno.

Obras que avanzan en distintos puntos de la ciudad

Mientras se prepara esta nueva licitación, el municipio también continúa ejecutando otras obras de infraestructura.

En la avenida Mosconi ya comenzó la instalación de nuevas columnas de iluminación entre calle Gatica y el sector este, una intervención que permitirá habilitar nuevos tramos al tránsito durante agosto.

Al mismo tiempo, siguen los trabajos del viaducto de acceso al puente carretero. Hasta el momento se ejecutaron 23 de los 48 pilotes previstos y ya fueron fabricadas 20 de las 80 vigas que conformarán la estructura.

Con la incorporación del puente peatonal en Península Hiroki, la ciudad sumará un nuevo espacio para recorrer la costa, acercarse a la confluencia de los ríos y ampliar un paseo que, año tras año, continúa extendiéndose sobre uno de los paisajes más característicos de Neuquén.