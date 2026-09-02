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REGISTRO INFORMÁTICO DE EMPLEADORES

Neuquén volvió a extender el plazo para que las empresas registren a sus empleados

Habrá tiempo de hacer el trámite hasta el 18 de septiembre y ese mismo día concluirá el plazo de manera definitiva. Dio detalles al respecto el secretario de Trabajo, Pablo Castillo en AM550.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Miércoles, 02 de septiembre de 2026 a las 14:12
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Pablo Castillo, secretario de Trabajo de Neuquén.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén extendió la fecha límite de reempadronamiento para las empresas que aún no completaron el trámite obligatorio en el Registro Informático de Empleadores (RIDE).

Luego de la publicación en el Boletín Oficial -concretada el 31 de agosto- el plazo será hasta el 18 de septiembre, para todas las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades en la provincia y se encuentren alcanzadas por la Ley 3468. 

El reempadronamiento también alcanza a las empresas que ya contaban con inscripción ante la Subsecretaría de Trabajo y deben completar el proceso dentro del plazo establecido. Desde el lanzamiento del RIDE, que marca un antes y un después en la forma de gestionar el trabajo en Neuquén, ya se registraron 3.386 empresas.

El secretario de Trabajo de la provincia, Pablo Castillo habló en AM550 y explicó: “Cuando se inicia el registro, dimos tres meses para que las empresas que estaban empadronadas en la Subsecretaría de Trabajo tuvieran tiempo hasta el 31 de julio para volver a empadronarse con este sistema digital con facilidades en los trámites; después hubo que extenderlo hasta el 31 de agosto porque entendimos que había muchas empresas que no habían podido acceder”.

Sobre la misma línea señaló: “Y ahora nos encontramos con una situación mejor, porque tenemos más de 3.000 empresas, pero hubo un pedido del Consejo de Ciencias Económicas para ver si podíamos dar más tiempo porque varios contadoras solicitaron esta posibilidad porque tuvieron demoras para juntar la documentación, con lo cual extendemos el período hasta el 18 de septiembre”.

Además manifestó: “La Ley 3468 indica que todo empleador que tenga actividades dentro de Neuquén tiene la obligación de inscribirse en el RIDE, las empresas que detectemos que están haciendo actividades y no se inscribieron tendrán un proceso de intimación, con sumario y posterior multa”.

Castillo dijo además en AM550 que “solamente se paga un sellado y después no se paga nada, no tiene un costo mensual”.

 

Actualmente hay 94.000 empleados registrados dentro del RIDE, pero según la AFIP hay en la provincia 154.000 trabajadores en blanco. 

Sobre esto, el funcionario comentó que “creemos que se trata de empresas con pocos trabajadores, es decir, las más chicas”.

 

La entrevista completa

 

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