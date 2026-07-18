"No se vengan sin un trabajo asegurado": Neuquén creó 12.000 empleos, pero pide cautela a quienes llegan

Neuquén volvió a ubicarse al frente de la generación de empleo privado registrado en la Argentina. La provincia alcanzó un crecimiento interanual del 7,1%, incorporó 12.000 nuevos puestos de trabajo y se convirtió en una excepción dentro de un escenario nacional marcado por la caída del empleo formal. Así lo destacó el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, en diálogo con Informe Semanal por AM550, donde remarcó que los datos provienen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

"Son datos duros porque miden el empleo privado registrado. Estos informes nos ponen muy orgullosos porque no solamente este año venimos liderando el crecimiento interanual del empleo, sino que desde el inicio de la gestión Neuquén y Río Negro son las únicas provincias que muestran crecimiento", afirmó el funcionario.

Castelli comparó la realidad provincial con el promedio nacional y destacó la diferencia. "Mientras Neuquén crece un 7,1%, el promedio del país muestra una caída cercana al 4%, lo que representa casi 300.000 puestos de trabajo perdidos", señaló.

El ministro precisó que cuando comenzó la gestión provincial existían unos 143.000 empleos privados registrados y que actualmente la cifra asciende a 155.000. "Ese 7,1% significa 12.000 nuevos puestos de trabajo", resumió.

El comercio y la construcción sostienen el crecimiento del empleo

El titular de la cartera laboral explicó que el comercio continúa siendo el mayor generador de empleo privado en Neuquén, con alrededor de 27.000 trabajadores registrados. Detrás aparecen el sector de minería e hidrocarburos y la construcción, que reúne cerca de 24.000 puestos.

Según Castelli, el crecimiento de estos sectores impulsó la creación del programa Emplea Neuquén. "Entendíamos que tanto la construcción como el comercio necesitaban mano de obra formada", sostuvo.

El funcionario explicó que el programa no solo conecta empresas con trabajadores. "Es un sistema integral que capacita, ayuda a confeccionar currículums y acompaña a quienes buscan mejorar sus condiciones de empleabilidad", indicó.

También destacó que la Subsecretaría de Trabajo recuperó protagonismo como ámbito para resolver conflictos laborales. "En 2023 había unos 500 expedientes y este año ya superamos los 3.500. Eso demuestra que trabajadores y empresas volvieron a confiar en el organismo para resolver diferencias antes de judicializarlas", expresó.

Para Castelli, esa estrategia también favorece la actividad económica. "Nosotros hablamos de una provincia libre de conflictos porque buscamos resolver los problemas en una mesa de trabajo y evitar paros prolongados o cortes que afecten la producción", afirmó.

Vienen a buscar trabajo

El buen desempeño del mercado laboral neuquino también genera otro fenómeno: cada vez más personas llegan desde distintos puntos del país con la expectativa de conseguir trabajo.

Castelli reconoció que recibe consultas todos los días. "Me escribe mucha gente por redes sociales preguntando dónde dejar el currículum o avisándome que se viene a Neuquén. Y realmente me desespera un poco porque siempre les digo: no se vengan sin un trabajo asegurado", advirtió.

El ministro aclaró que los buenos indicadores no implican que exista empleo para todos. "Tenemos muchísimos neuquinos preparados esperando estas oportunidades que genera Vaca Muerta y el crecimiento económico", sostuvo.

En ese sentido explicó que la provincia da prioridad a quienes ya residen en Neuquén. "En Emplea Neuquén primero tienen prioridad los residentes. Si no encontramos el perfil adecuado, recién ahí se incorpora gente de afuera", indicó.

Castelli recordó además una frase del gobernador Rolando Figueroa para describir el ritmo de crecimiento provincial. "Neuquén es como un adolescente con las zapatillas cada vez más chicas", citó, antes de revelar que llegan alrededor de 100 familias por semana.

La migración también plantea nuevos desafíos sociales

El funcionario explicó que el crecimiento económico trae aparejadas nuevas demandas en materia de vivienda, salud y educación. Por ese motivo, el Gobierno provincial implementó medidas para ordenar el acceso a distintas políticas públicas.

"Quien llega no solo demanda empleo; también necesita salud, educación y vivienda. Con ese ritmo prácticamente hay que construir un aula nueva por mes", señaló.

Castelli reconoció que una de las mayores preocupaciones es la situación de quienes llegan sin una oferta laboral concreta y terminan atravesando dificultades económicas. "La mayoría vino con la promesa de un empleo que finalmente nunca apareció", afirmó.

Por esa razón insistió en que el crecimiento del empleo registrado debe interpretarse con prudencia. "Los 12.000 puestos creados son reales, pero eso no significa que exista trabajo para absorber a todas las personas que llegan desde otras provincias", remarcó.

El ministro también sostuvo que la provincia enfrenta sola buena parte de esa realidad social. "No recibimos un solo peso del Gobierno nacional para afrontar esta situación", aseguró. Según detalló, la Provincia sostiene programas como el Plan Calor, la garrafa social y la asistencia alimentaria con recursos propios.

En paralelo, destacó el trabajo que realizan junto al sector privado para fortalecer la inserción laboral. Mientras transcurría la entrevista, contó que recibió un mensaje de un concesionario interesado en incorporar personal a través de Emplea Neuquén. "Eso demuestra que el sector privado volvió a confiar en esta política pública. Al principio nos miraban con desconfianza, pero hoy esa articulación existe y los resultados están a la vista", concluyó.