Durante su participación en la Offshore Technology Conference (OTC) de Houston, el gobernador Rolando Figueroa puso en valor el papel estratégico de la provincia de Neuquén en la economía argentina. En su exposición, el mandatario subrayó que el éxito de la provincia no depende únicamente del potencial geológico de Vaca Muerta, sino de la construcción de un ecosistema integral que combina políticas públicas, previsibilidad macroeconómica, inversión privada y capital humano.

“Todo el mundo habla de Vaca Muerta y Vaca Muerta es sólo una roca. Lo valioso es todo el ecosistema que se ha generado”, afirmó, al remarcar que el desarrollo energético neuquino es fruto de décadas de trabajo sostenido.

Neuquén, protagonista global en la industria energética

Por primera vez, la provincia expuso en el escenario principal de la OTC, uno de los eventos más relevantes del sector a nivel mundial. Allí, Figueroa compartió panel con referentes clave de la industria, entre ellos el CEO de YPF, Horacio Marín, y representantes de empresas y organismos vinculados al desarrollo energético.

El mandatario provincial destacó la resiliencia del modelo neuquino incluso en contextos adversos: “No se construyó en función de oportunidades coyunturales, sino generando condiciones de competitividad sostenidas en el tiempo”.

Inversiones, exportaciones y el impacto en la balanza económica

Figueroa remarcó que herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la estabilidad macroeconómica son fundamentales para atraer capitales en una ventana de oportunidad limitada. En ese marco, proyectó un crecimiento decisivo del sector energético para la Argentina.

“Vamos a superar en exportaciones a la Pampa Húmeda, sin riesgo climático”, aseguró, al señalar que este avance permitirá fortalecer la balanza de pagos y aumentar las reservas del país, generando un círculo virtuoso para la economía.

Rolando Figueroa junto a la delegación argentina que participó de la Offshore Technology Conference (OTC)

Articulación regional y desarrollo federal

El gobernador también destacó la articulación con el gobierno nacional y con la provincia de Río Negro, clave para consolidar la infraestructura exportadora. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto con el gobernador Alberto Weretilneck y la necesidad de un crecimiento equilibrado en todo el país.

“Nos está yendo bien como provincia, pero si es de forma aislada no sirve. Necesitamos que a muchas provincias les vaya bien”, sostuvo, al advertir sobre los riesgos de desequilibrios regionales.

Capital humano y empresas locales, pilares del crecimiento

Figueroa puso especial énfasis en el rol de los trabajadores y las empresas neuquinas en el desarrollo del sector energético. “Son fundamentales para que hoy estemos hablando en este lugar”, expresó.

Además, defendió la participación de las firmas locales en la cadena de valor: “Nuestras empresas están capacitadas para ser competitivas y queremos que tengan oportunidades”.

Una oportunidad histórica para transformar la economía argentina

En el tramo final de su exposición, el gobernador fue contundente al definir el momento actual como decisivo para el país: “Es la última gran oportunidad que tiene la Argentina para salir adelante y nuestra provincia es fundamental”.

En esa línea, sostuvo que el desafío es consolidar a Neuquén como eje del desarrollo energético nacional, capaz de traccionar crecimiento, atraer inversiones internacionales y posicionar a la Argentina como un actor central en el mercado global.

Por su parte, el CEO de YPF, Horacio Marín, destacó el potencial del proyecto Argentina LNG, al que definió como un punto de inflexión para la industria. “Vaca Muerta ya no es una promesa, es una realidad que está en boca del mundo”, afirmó.