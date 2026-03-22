“Llegamos para cambiar las cosas y eliminar las injusticias. Por eso hoy iniciamos la pavimentación de la Ruta Provincial 7 en el tramo Cortaderas, en un acto de reivindicación para tantos pobladores del Norte neuquino que durante más de 100 años recorrieron hasta 100 kilómetros de más para llegar por pavimento a la capital”, destacó este sábado el gobernador Rolando Figueroa.

El mandatario aseguró que “esta obra empieza a saldar una deuda con miles de neuquinos, dando pasos firmes hacia la igualdad y la equidad territorial, integrando a cada rincón de Neuquén y garantizando que el desarrollo llegue a todos”. “Es un antes y un después para todo el Alto Neuquén”, remarcó.

El Ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de Vialidad informaron que comenzó la colocación de mezcla asfáltica en caliente en la Ruta Provincial 7, como parte de la obra de pavimentación que se encuentra en ejecución y que permitirá acercar las distancias por asfalto entre distintas regiones de la provincia.

Los trabajos se desarrollan actualmente a unos 8 kilómetros del empalme con la Ruta Provincial 5, dentro del tramo que se extiende desde esa intersección hasta el kilómetro 20 de la traza. En este sector, que registra un avance del 25 por ciento, se está ejecutando la carpeta asfáltica entre los kilómetros 8 y 9.

El inicio de la carpeta marca un hito en esta obra vial, luego de la ejecución de tareas previas como movimiento de suelos, conformación de la estructura del camino y la aplicación de la imprimación, paso indispensable para avanzar con el pavimento definitivo.

La pavimentación de la Ruta Provincial 7 forma parte de un proyecto integral que contempla un total de 116 kilómetros de asfalto, con el objetivo de mejorar la conectividad entre distintas regiones de la provincia, reducir tiempos de viaje y potenciar el desarrollo productivo, turístico y social.

“Uno de los pilares centrales de nuestra gestión es el desarrollo vial”, dijo Figueroa y remarcó se trata de una política “estructural, que integra regiones, ordena el territorio y acompaña el crecimiento productivo y social de la provincia”.

“Actualmente estamos ejecutando e iniciando en 2026 un total de 787 kilómetros nuevos”, detalló y destacó que representa “dos terceras partes de lo que se ha hecho en toda la historia de la provincia”. “Esto no es casualidad; es decisión política, planificación y trabajo sostenido”, agregó.

Debido al avance de los trabajos, se solicita a quienes transiten por la zona hacerlo con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra, a fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios.