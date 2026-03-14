El Gobierno de la Provincia del Neuquén inició una nueva etapa en la pavimentación de la Ruta Provincial 7 en el sector Cortaderas, donde ya se aplicó la capa de imprimación previa al asfaltado en el primer tramo de la obra.

Este proyecto forma parte de un acuerdo estratégico entre la provincia e YPF, vinculado a la cesión de nuevas áreas hidrocarburíferas, y apunta a mejorar la conectividad vial en el territorio neuquino.

La traza total proyectada alcanza 116 kilómetros, desde Punta Carranza hasta el empalme con la Ruta Nacional 40 en el paraje Auquinco.

Actualmente, los trabajos se concentran en los primeros 20 kilómetros desde Punta Carranza, donde finaliza el asfalto existente de la Ruta 7. En ese sector se ejecutan tareas de movimiento de suelos, instalación de alcantarillas y conformación del paquete estructural de la calzada.

Con la imprimación ya aplicada, se espera que el asfaltado de los primeros kilómetros pueda comenzar en las próximas semanas.

Cuando la obra esté operativa, permitirá acortar aproximadamente 100 kilómetros el recorrido asfaltado entre la región Confluencia y el Alto Neuquén, una mejora histórica en la conectividad provincial.

Plan de obras viales en Neuquén

El avance de la Ruta Provincial 7 se integra a un plan de infraestructura vial impulsado por el Gobierno neuquino, orientado a mejorar la seguridad y la conectividad en distintas regiones de la provincia.

La estrategia se sostiene con recursos provinciales y financiamiento de organismos internacionales, luego del retiro del financiamiento de obra pública por parte del Gobierno nacional.

Obras clave en distintas regiones

Entre los proyectos destacados del plan vial se encuentran:

Repavimentación de la Ruta Provincial 6 , en la región Vaca Muerta , entre las rutas 5 y 8. La obra abarca 54 kilómetros y una inversión cercana a $20.000 millones , con finalización prevista para diciembre de 2026 .

Circunvalación de Añelo , con la pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17 , que sumará 23 kilómetros y una inversión de $32.390 millones .

Duplicación de la Ruta Provincial 67 en la Región Confluencia , entre la Autovía de la Ruta Nacional 22 y la Ruta 51. La obra tendrá 19 kilómetros y una inversión de $24.772 millones .

Pavimentación y mejoras en rutas del Alto Neuquén , como las rutas 43, 21 y 26 , con inversiones destinadas a fortalecer la conectividad entre localidades cordilleranas.

Avances en la Ruta Provincial 23, un corredor estratégico para las regiones Pehuén y Lagos del Sur, con casi 100 kilómetros de obras en distintos tramos.

Además, la provincia proyecta nuevos corredores viales, puentes y duplicaciones de calzada en sectores de alto tránsito.

Entre las iniciativas futuras se destaca el “Camino de la Fe”, un eje vial de más de 650 kilómetros paralelo a la Ruta Nacional 40, que conectará Manzano Amargo con Villa La Angostura atravesando unas 20 localidades neuquinas.