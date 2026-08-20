La oposición presentó un proyecto de ley para que el TSJ elija anualmente a su presidente

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) de la Legislatura de Neuquén emitió despacho unánime a un proyecto de ley que plantea modificaciones en el mecanismo de elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El cambio en los criterios de designación de la presidencia del TSJ es un proyecto del diputado César Gass (JxC-UCR) y establece que los integrantes del máximo órgano judicial elegirán a su presidente o presidenta por simple mayoría, mediante una elección anual. Para ello, plantea modificar el artículo 36 de la ley orgánica del Poder Judicial -N° 1436- que determina que la presidencia se ejerce durante un año y de manera alternada entre todos sus integrantes y su designación se efectuará por unanimidad, con criterios de antigüedad, edad o sorteo.

Gass habló con el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 y explicó: “Presentamos este proyecto por las modificaciones que venían sucediéndose a través de distintas reglamentaciones que modificaban la Ley Orgánica, y cada reglamentación o modificación se alejaba más del espíritu del artículo 239 de la Constitución, entonces quisimos volver al origen y a ser criteriosos”.

Detalló que “el proyecto dará la independencia que necesita a la Justicia para que elija sus miembros como lo hace la Corte Suprema. Entre sus miembros eligen al presidente, se evitan así problemas de vacancias y rotación, porque muchas veces sucede que al que le toca no puede asumir en el cargo”.

“Entonces se unifican criterios y logísticas alejando la presión de otros poderes”, sostuvo César Gass.

El diputado provincial manifestó en AM550: “Creo que es la manera más transparente, y lo hace un miembro de la oposición. Seguramente algunos jueces tengan una mirada y otros otra, pero quería algo que fuera más claro y que nos acercara a la Constitución”.

Consultado por si esta iniciativa no atenta contra la alternancia de poderes, el legislador comentó: “Estamos suponiendo que algo que no conocemos y estará en las manos del Tribunal, cada solución que se le hizo no mejoró el sistema de elección y creo que esto lo mejorará porque dará consenso para lograr mayoría para imponer la presidencia”.

“Para mí hay menos injerencia en otros poderes y más transparencia. Hacen el ejercicio de la democracia adentro, se votan entre ellos”, sostuvo.

Finalmente, dijo que la mayoría de los legisladores están de acuerdo, con lo cual seguramente sea aprobado en futuras sesiones.

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