Otro municipio neuquino se suma a la implementación de cámaras de seguridad vial para detectar infracciones y cobrar multas en caso de detectar incumplimientos a la norma de tránsito.

Desde la Municipalidad de Rincón de los Sauces, explicaron que ya están instaladas y funcionando los nuevos dispositivos. Actualmente ya están siendo monitoreados por la Secretaría de Comercio, Industria y Transporte.

Aclararon que durante este período de prueba se está haciendo el seguimiento y registro de las primeras situaciones detectadas, aunque temporalmente no se están aplicando sanciones económicas.

Cuándo comenzará a cobrar multas

Sin embargo en las próximas semanas el sistema comenzará a funcionar plenamente, por lo cual queda habilitada la emisión de actas de infracción y multas para aquellos que no respeten las normas de tránsito.

El municipio destacó que "esta medida responde a una demanda sostenida de la comunidad", y que busca mejorar la seguridad vial y también ordenar la circulación.

Solicitan a los vecinos respetar las señales, velocidades permitidas y disposiciones vigentes, contribuyendo a que haya una circulación más segura.