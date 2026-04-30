Un piche deambulaba por el barrio Villa María: un vecino avisó al 103 y lo devolvieron a su hábitat natural

Un vecino del barrio Villa María, en la zona del bajo, encontró un piche patagónico deambulando por la calle. De inmediato dio aviso al 103 de Protección Civil de la Municipalidad de Neuquén, quienes activaron el proceso de rescate.

Hasta el lugar se desplazaron integrantes del área de Ambiente, quienes lograron capturar al animal. Posteriormente lo trasladaron al área natural protegida Parque Norte para garantizar su liberación segura y supervisada.

Vecino y autoridades municipales actuaron rápidamente para proteger la vida del animal silvestre.

Desde el municipio recordaron que los animales silvestres no son mascotas y que su devolución al hábitat natural es prioritaria. Esta medida permite proteger la vida de la especie y conservar la biodiversidad local.

Los piches son armadillos pequeños y peludos, con caparazón puntiagudo y orejas cortas. Habitan pastizales, matorrales xerófilos y estepa patagónica con suelos arenosos, y están amenazados por la caza como alimento o deporte, incluyendo la persecución con perros.