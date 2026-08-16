Desde el Hospital de Centenario Dr. Natalio Burd solicitan la colaboración de la comunidad para el hallazgo de un dispositivo MORZA, elemento fundamental para cirugías de próstata dispositivo morsa (clamps urológicos o pinzas peneanas para la incontinencia urinaria masculina)

El mismo pertenece al médico cirujano y urólogo, Nicolas Báez, quien lo perdió el pasado viernes 14, entre las 13 y 15 horas afuera del nosocomio.

El profesional se retiró desde la guardia hacia la parada de taxis y estacionamiento ubicado sobre la Avenida Del Libertador al 700 y fue allí donde extravió el elemento.

A partir de conocer la pérdida, la comunidad se ha unido para difundir la búsqueda y que el médico pueda recuperar el elemento fundamental para su profesión. Además aclararon que el objeto es de uso específico para el equipo del profesional y había sido trasladado al Hospital para una cirugía.

En caso de encontrarlo, solicitan informarlo al Hospital para poder recuperarlo.