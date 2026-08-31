El ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, explicó hoy los próximos pasos del plan plurianual anunciado por el gobernador Rolando Figueroa para ampliar progresivamente el acceso al gas en todo el territorio.

En diálogo con medios radiales, el ministro destacó que la estrategia contempla distintas alternativas según las características de cada localidad. “Cada situación tiene su solución más óptima”, señaló al indicar que el análisis considera varias variables; entre ellas: cómo consume actualmente la energía cada comunidad, cuál es su nivel de urbanización y si dispone de las condiciones técnicas y geográficas necesarias para llegar con el gas por redes.

Precisó que uno de los principales desafíos al diseñar esta estrategia es determinar la capacidad de los gasoductos troncales que abastecen a las distintas regiones y las obras que serían necesarias para incorporar nuevos usuarios.

En ese sentido, explicó que el sistema que llega a Zapala desde Cutral Co se encuentra actualmente al límite de su capacidad. Una ampliación permitiría analizar alternativas para avanzar hacia Aluminé, Villa Pehuenia y Moquehue.

Recordó que una situación similar se presenta en el sistema que abastece a Junín de los Andes y San Martín de los Andes desde Collón Curá, mientras que también se analiza la capacidad disponible para acompañar el crecimiento de Villa la Angostura. Estas localidades pudieron incorporar este año nuevos usuarios a partir de la repotenciación del Gasoducto Cordillerano, una acción acordada con los gobiernos de Chubut y Río Negro, que implicó la asignación de un crédito del Banco Provincia del Neuquén para afrontar parte del costo de la obra ejecutada por Camuzzi.

En el norte neuquino, en cambio, el sistema vinculado al Gasoducto del Pacífico presenta capacidad para analizar nuevas alternativas de expansión a partir del corredor que atraviesa Chos Malal y Andacollo.

“Este sí tiene capacidad de expansión y desde ahí nos podríamos mover hacia toda la zona del norte”, señaló el ministro y enumeró las localidades y parajes que pudieron acceder al servicio en esa región, desde el año pasado a la actualidad: Los Miches, Guañacos, Villa del Nahueve, Camalón, Comunidad Antiñir Pilquiñán, Tierras Blancas, Bella Vista, Los Chacayes y Cayanta. De todas ellas, Los Miches era la única que contaba con una planta de GLP: sus 130 usuarios pasaron de propano por redes a gas natural por caño. Las Ovejas también forma parte de la misma obra y su reconversión a gas natural se encuentra en ejecución. La segunda etapa, actualmente en obra, alcanzará a Varvarco y Manzano Amargo.

Trabajo con Camuzzi

Otro de los ejes destacados por Medele fue el trabajo que la provincia viene desarrollando con Camuzzi para identificar las obras necesarias en la región Confluencia y definir las alternativas para financiarlas.

La semana pasada, el Gobernador mantuvo una reunión de trabajo con representantes de Camuzzi, TGS, Gas y Petróleo del Neuquén e Hidenesa para avanzar en una hoja de ruta destinada a acompañar el crecimiento de la demanda de gas en la provincia.

“Nos sentamos con Camuzzi a entender un poco esta dificultad. ¿Por qué es que no se está expandiendo la red?”, indicó Medele y señaló que la empresa presentó sus proyectos y las necesidades de financiamiento. A partir de ese diagnóstico, se comenzó a trabajar sobre mecanismos que permitan hacer viables nuevas obras.

Una estrategia por etapas

Dado que el plan gas fue pensado a varios años, Medele aclaró que las inversiones se irán definiendo anualmente, de acuerdo con las necesidades y las posibilidades de cada proyecto.

Para ello se diseñó una estrategia, denominada “escalera energética”, que toma en cuenta la diversidad de situaciones que existen a nivel territorial y permite dar una respuesta en el corto plazo, mientras el Ejecutivo sigue avanzando hacia la solución definitiva: ampliar progresivamente el acceso al gas para todos los neuquinos.

La escalera contempla tres peldaños: en el primer peldaño están los garrafones domiciliarios -destinados a lugares de menos de 100 familias, donde hoy no resulta viable instalar una planta-; en el segundo peldaño, las plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y sus redes de distribución y en el tercer peldaño, el gas natural por redes troncales.

En lo que respecta al primer peldaño, la Provincia ya adquirió camiones graneleros y 80 zepelines para mejorar el abastecimiento en aquellos lugares donde, por las distancias o la dispersión de las viviendas, una red de gas natural no resulta actualmente viable.

El objetivo es avanzar de manera progresiva, combinando el análisis de ampliaciones de la infraestructura existente, nuevas obras cuando resulten técnica y económicamente viables y soluciones de corto plazo -como los garrafones- que permitan mejorar desde ahora el acceso a la energía en las comunidades que todavía no cuentan con gas natural.











