Plottier dio un paso clave: renovó su Pacto de Gobernanza y aseguró obras estratégicas

Durante la mañana del lunes, y tal como lo había anunciado el gobernador Rolando Figueroa, se llevó a cabo la reunión entre el Gabinete del Ejecutivo provincial, el Gabinete de la Municipalidad de Plottier y concejales. Además del mandatario participaron -entre otras autoridades- el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; y la intendenta, Malena Resa.

En dicha oportunidad, se firmaron convenios para el desarrollo de Plottier. El primero tuvo que ver con la reafirmación del Pacto de Gobernanza. Por otro lado, se rubricó el traspaso de la Ruta N° 22 a manos de la Municipalidad. Si bien la misma continúa bajo el dominio de Vialidad Nacional, el municipio se hará cargo de su mantenimiento, para mejorar la seguridad vial y la transitabilidad.

“Esta fue una reunión muy importante para el Gobierno. Pudimos compartir con la intendenta y con su equipo, con los diputados provinciales y también con los concejales. Planteamos desafíos que se vienen hacia adelante, intentando que haya sintonía en cuanto a los ejes de gestión. Esto tiene que ver, fundamentalmente, con ordenar las cuentas e invertir en infraestructura. Plottier es una ciudad que viene retrasada en aspectos vinculados con la infraestructura, pero trabajando, coordinando y planificando en conjunto, podemos ponerla de pie definitivamente”, señaló Ousset.

“Los concejales pudieron plantear inquietudes y el equipo de la Municipalidad articuló acciones con el Gobierno provincial. Firmamos convenios específicos para comenzar a trabajar con el proyecto ejecutivo del paseo costero, prefinanciar obras de 100 cuadras de asfalto y llevar a cabo obras como una nueva comisaría. Además, firmamos otros convenios vinculados a la salud, con un nuevo centro de personas mayores, y el deporte, como la construcción de un nuevo centro deportivo”, profundizó Ousset.

En este contexto, el ministro destacó “la importancia del Pacto de Cobernanza. Es una herramienta fundamental a través de la cual se establecen valores en gestión pública. Los intendentes adhieren y ponen en marcha acciones que les permiten hacer obras y gestiones de competencia municipal. Luego, la Provincia colabora articulando acciones para que los municipios puedan hacer lo que la población les requiere. En ese sentido, el gobernador Rolando Figueroa nos ordenó poner a disposición los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para lograr que los vecinos vivan mucho mejor”.

A su término, la intendenta Malena Resa hizo hincapié en la reafirmación del acuerdo. “Decidimos acompañar al Gobierno en el lineamiento de ordenar las cuentas para poder redistribuir, y que cada peso de los habitantes de la localidad esté en el lugar dónde corresponde, para poder llegar a ellos con mayores obras y servicios”.