Avanza a paso firme la ampliación de la EPET 9 de Plottier: cuál es su estado de ejecución

La ampliación de la EPET N° 9 de Plottier alcanzó un 57% de avance y se ejecuta de acuerdo a los plazos previstos, en el marco del plan de fortalecimiento de la infraestructura educativa que impulsa el Gobierno provincial. La obra beneficiará a una matrícula de 833 estudiantes que cursan la orientación de técnico mecánico electricista.

Durante un recorrido por obras en marcha en la localidad, el gobernador Rolando Figueroa explicó que “la recorrida que hemos hecho con las autoridades locales, tiene que ver con la posibilidad de que Plottier pueda poner en marcha lo que nosotros venimos anhelando hace mucho tiempo”.

Esto es que, “con el acompañamiento del Gobierno, de una vez por todas Plottier pueda sintonizar la manera en que trabajamos y ponerse de pie. Es una ciudad muy importante en nuestra provincia”, remarcó y agregó que el enfoque está puesto en “coordinar mucho el trabajo con el municipio”.

En relación con la ampliación de la escuela, el mandatario aseguró que “viene a complementar todo el ciclo de inversiones que venimos realizando en escuelas técnicas”, además, en este caso en particular, “era una de las obras paralizadas que fue necesario renegociar con los empresarios”.

“Ahora está en marcha y creemos que es muy merecida por toda la comunidad educativa”, aseguró.

Por su parte, la intendenta Malena Resa agradeció al Gobernador “por esta decisión que tanto esperamos los vecinos de Plottier y tanto necesitamos”, y agregó que “la EPET 9 es una obra muy esperada por toda la comunidad educativa y la comunidad de Plottier”.

Participaron de la visita, también, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; Glenda Temi, presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) y los estudiantes de la EPET.

Luego del recorrido, la vicedirectora de la institución, Alejandra Muñoz, destacó que “esta escuela toda la vida tuvo educación física al aire libre y es una obra que venimos pidiendo desde que fuimos alumnos, y como parte de la institución, para que los chicos puedan tener su actividad física bajo techo”.

Además, “la ampliación de los talleres permitirá tener bien distribuidos los espacios y poder eliminar los tráilers”, dijo y agregó que los estudiantes que acompañaron el recorrido estaban “sorprendidos, emocionados, muy felices con todo lo que vieron, y ansiosos por hacer su acto de colación en el nuevo SUM”.

La obra

La construcción, ubicada en el sector noroeste del predio donde funciona el establecimiento, había permanecido paralizada al inicio de la actual gestión. A partir de la decisión del gobernador Figueroa, el contrato fue renegociado y la obra reactivada con una inversión provincial de $6.700 millones.

El proyecto contempla la construcción de nuevos talleres con una superficie de 1.897 metros cuadrados y un salón de usos múltiples de 850 metros cuadrados, además de importantes readecuaciones que optimizarán los espacios destinados a la enseñanza y las actividades institucionales.

En forma contigua a los talleres actuales se ejecuta un nuevo edificio de dos niveles con seis aulas taller por planta, circulación central, salas para jefatura de taller y reuniones, sanitarios y circulación vertical, ampliando significativamente la capacidad para el desarrollo de las prácticas técnicas.

El SUM se emplaza sobre el patio norte del establecimiento y contará con acceso independiente, nuevos sanitarios, cocina, un campo de juego para actividades deportivas, la readecuación del playón existente y la construcción de veredas que integrarán todos los edificios del complejo educativo.

La ampliación de la EPET N° 9 forma parte de la estrategia provincial para consolidar la educación técnica como herramienta clave para el desarrollo productivo de Neuquén. Esta política se complementa con inversiones destinadas al equipamiento de talleres, la creación de horas y cargos docentes y el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles mediante programas como las Becas Gregorio Álvarez.