La Municipalidad de Plottier abrió el llamado a Licitación Pública N° 003/2026 para ejecutar una nueva obra de infraestructura vial que contempla el movimiento de suelo y la colocación de carpeta asfáltica en las calles Batilana y Otazúa, entre General Mosconi y Cod. 03-569.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $560 millones, calculado a valores de septiembre de 2026, y se suma al conjunto de intervenciones previstas por el municipio para mejorar la infraestructura vial de la ciudad.

El valor del pliego fue establecido en $5,6 millones, mientras que la apertura de sobres se realizará el 15 de septiembre de 2026, a las 9, en las instalaciones de la Municipalidad de Plottier.

Las empresas interesadas podrán realizar consultas y retirar los pliegos en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 8 a 13, o comunicarse a través del correo electrónico institucional.

Más pavimento para la ciudad

La obra de Batilana y Otazúa forma parte del Plan de 100 cuadras de pavimento, firmado entre la Municipalidad de Plottier y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.

El programa integra el Plan Integral de Mejoramiento Vial que lleva adelante la gestión municipal y contempla la pavimentación de un total de 100 cuadras, distribuidas en cinco etapas sobre los corredores de avenida San Martín, Percy Clark y Pellegrini.

La primera etapa ya fue licitada durante agosto mediante las Licitaciones Públicas N° 001/2026 y N° 002/2026. Esas obras comprenden 31 cuadras y más de 3.100 metros lineales de pavimento sobre avenida San Martín, Percy Clark y Coronel Olascoaga.