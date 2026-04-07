Internos del Complejo Penitenciario V de Senillosa realizaron una nueva donación de alimentos a la organización Cáritas, entregando 800 kilos de zapallos producidos en el marco del programa PRODA (Programa de Desarrollo Agroalimentario), implementado por la subsecretaría de Producción de la provincia junto al Área de Tratamiento de la cárcel federal. La entrega fue posible gracias a la abundante cosecha de la temporada.

Como en ocasiones anteriores, los internos que participan de esta experiencia productiva y terapéutica donaron agroalimentos locales para que lleguen a los comedores y comunidades que Cáritas atiende en distintos puntos de la provincia. En esta oportunidad, los zapallos agroecológicos fueron el plato fuerte de la donación, incluyendo distintas variedades cultivadas intramuros.

El programa PRODA y las huertas terapéuticas

El cultivo de los alimentos se realiza siguiendo el plan Huertas Terapéuticas en Contextos de Privación de la Libertad, que se desarrolla conforme a los convenios de cooperación firmados anualmente desde 2019 entre PRODA y el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE).

A partir de este trabajo interinstitucional, se desarrollan módulos productivos en cada una de las cuatro unidades carcelarias del complejo penitenciario. El programa tiene varios objetivos:

Promover la alimentación saludable, ofreciendo a los internos acceso a alimentos frescos cultivados por ellos mismos.

Generar un efecto terapéutico, vinculando a las personas con la tierra y el trabajo productivo.

Brindar formación laboral, que pueda servir como horizonte al momento de su egreso.

Las huertas intramuros incluyen bancales a cielo abierto e invernaderos para el cultivo bajo cubierta, con producción durante todo el año. Además, cuentan con deshidratadores solares, riego por goteo y un sistema de compostaje, que transforma los restos vegetales de la cocina en materia orgánica para nutrir el suelo productivo.

Cáritas y su rol comunitario

Cáritas es una organización social religiosa que trabaja mediante un servicio de voluntariado, asistiendo a personas en situación de pobreza y promoviendo el desarrollo personal, familiar y comunitario. Gracias a la colaboración con los internos del complejo penitenciario, los alimentos cultivados llegan a quienes más lo necesitan en distintos puntos de la provincia, fortaleciendo la solidaridad y el vínculo comunitario.