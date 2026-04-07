La escena volvió a repetirse en Valentina Sur, pero con un desenlace todavía más brutal. Un joven de 19 años murió tras recibir disparos y una adolescente de 15 resultó herida en ambas piernas, en un ataque a balazos ocurrido frente a un carro gastronómico, donde había varios chicos reunidos.

El hecho se registró cerca de las 23.30 en la zona de Puerto Deseado y Garro. De acuerdo a la reconstrucción oficial, dos personas llegaron en moto y, sin mediar palabra, uno de ellos comenzó a disparar directamente hacia el grupo.

Un ataque directo y sin previo aviso

El comisario mayor Julio Muñoz, subdirector de la Dirección provincial de Delitos, confirmó que el joven fallecido fue identificado como Rodrigo, de 19 años.

El joven fallecido se llamaba Rodrigo y tenía 19 años.

"Junto a otros chicos más estaba en Valentina Sur, en el sector de la calle Puerto Deseado y Garro, donde se encuentra un carro gastronómico", describió el comisario en "La mañana es de la primera", que se emite por la AM550.

Según Muñoz, a las 23.30 llegó una moto con dos ocupantes.

"El que acompañaba arremetió a disparos hacia ese carro gastronómico, provocando heridas sobre el joven de 19 años y de una chica de 15 años, a las 00:05 horas fallece el joven y la menor resultó con lesiones de arma de fuego en ambas piernas", detalló.

El ataque fue rápido, violento y dejó a varias personas expuestas en cuestión de segundos. En el lugar había más jóvenes que quedaron en medio de los disparos.

Una investigación en marcha y varias incógnitas

Por estas horas, el caso avanza en plena etapa investigativa. No hay personas detenidas y el foco está puesto en identificar a los ocupantes de la moto.

"La hipótesis es que se trata de un conflicto previo entre dos bandas antagónicas del sector, sería apresurado decir que se trata de narcomenudeo, pero si podemos afirmar que hay dos grupos en el sector”, explicó Muñoz.

Uno de los puntos que aún no pudo determinarse es si las víctimas fueron el objetivo directo del ataque o si quedaron en medio de la balacera.

“Según la información recopilada y los indicios no se puede establecer si los disparos iban dirigidos hacia ellos o no”, agregó.

Peritajes, cámaras y búsqueda de los atacantes

Tras el hecho, trabajó personal de Criminalística en la escena. Recolectaron vainas, proyectiles y otros elementos clave para la causa. En paralelo, avanzan con el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

El uniformado explicó que la persona fallecida no tenía antecedentes, y confirmó que en el sector había más personas.

"Criminalísticas levantó vainas, plomo y demás cuestiones, están haciendo un relevamiento de cámaras para ver que se pueda recopilar de las mismas, y ya se está analizando el material algunas cámaras", puntualizó.

Por el momento no hay detenidos y la Policía trata de establecer quienes serían los ocupantes de esta motocicleta.

Un barrio en tensión

El nuevo ataque profundiza la preocupación en Valentina Sur, donde los episodios de violencia armada se repiten y exponen a vecinos y jóvenes que nada tienen que ver con los conflictos que se investigan.

La muerte de Rodrigo y las heridas sufridas por la menor vuelven a poner en foco una dinámica que se repite: motos, disparos y víctimas en cuestión de segundos. Mientras tanto, la investigación busca respuestas urgentes para identificar a los responsables y reconstruir con precisión qué ocurrió esa noche.