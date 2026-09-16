Presupuesto 2027: qué obras proyectó Nación para las provincias de Neuquén y Río Negro

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso contempla siete iniciativas de infraestructura vinculadas con Neuquén y Río Negro, con trabajos que abarcan rutas nacionales, edificios judiciales, infraestructura aeroportuaria y obras vinculadas con instalaciones científicas. En Neuquén aparecen cuatro proyectos, mientras que Río Negro suma tres iniciativas, una de ellas compartida con otras provincias.

Qué obras proyectó Nación en el Presupuesto 2027 para Neuquén

En el caso de Neuquén, las obras incluidas en el proyecto representan más de $60.000 millones a devengar. La mayor partida corresponde a una obra de conservación mejorativa, bacheo y carpeta en la Ruta Nacional 237, en el tramo comprendido entre Estancia Alicura y A. Limay Chico, con un importe total previsto de $31.687,5 millones.

A ese proyecto se suma el mantenimiento de rutina por sistema modular de las rutas nacionales 237 y 40, que tiene asignado un importe total a devengar de $22.500 millones. Ambas rutas tienen un papel central en la conexión vial de la provincia y en el corredor que vincula distintos puntos de la cordillera y el área de influencia de Vaca Muerta.

También figura en el Presupuesto 2027 el mantenimiento rutinario de la Ruta Nacional 242, entre Las Lajas y el límite con Chile por el paso Pino Hachado. Para esos trabajos se contempla un importe de $4.475 millones. La nómina neuquina se completa con la remodelación y ampliación de un edificio sede en la ciudad de Neuquén, con $1.662,5 millones previstos.

Qué obras proyectó Nación en el Presupuesto 2027 para Río Negro

En Río Negro, una de las obras incluidas está vinculada con la Justicia Federal. Se trata de la ampliación y remodelación del edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, ubicado en España 1690, para la que se prevé un importe total a devengar de $1.261,5 millones.

La provincia también aparece dentro de un proyecto para la adecuación y acondicionamiento de reactores nucleares de investigación, que comprende instalaciones ubicadas en distintas jurisdicciones. El Presupuesto asigna $2.892,3 millones para esta iniciativa compartida, que incluye al reactor RA-6 y otros reactores de investigación.

La tercera obra rionegrina tiene como destino uno de los principales puntos de conexión aérea de la Patagonia: el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche. El proyecto contempla la construcción de un edificio para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, con un monto total a devengar de $2.500 millones.

Los montos incluidos para ambas provincias deben leerse dentro de un esquema de ejecución plurianual. Esto significa que la incorporación de una obra al Presupuesto 2027 habilita compromisos que pueden extenderse a ejercicios posteriores y no supone que el costo total de cada proyecto vaya a pagarse o ejecutarse durante el próximo año. El proyecto contempla financiamiento mediante recursos del Tesoro, préstamos internacionales y otros mecanismos específicos.

En conjunto, el listado muestra una fuerte presencia de mantenimiento y conservación de rutas en Neuquén, mientras que en Río Negro las partidas se distribuyen entre infraestructura judicial, científica y aeroportuaria. El detalle forma parte de las alrededor de 67 obras públicas que el Gobierno nacional incorporó al proyecto de Presupuesto 2027 para distintas provincias del país.