El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, se reunirá con siete gobernadores entre hoy y mañana con el objetivo de destrabar las negociaciones y conseguir los votos de las provincias por la reforma electoral -eliminación de las PASO- que está estancada en el Senado de la Nación.

También se colará en la agenda con mandatarios provinciales en la discusión el Presupuesto 2027 que el presidente Javier Milei envió ayer a la Cámara de Diputados y que comenzará a debatirse en la primera semana de octubre.

En primer lugar, este miércoles desde las 15.00, el funcionario nacional se reunirá con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En tanto, este jueves 17 de septiembre se encontrará por la mañana con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Del intercambio participará además el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

En horas de la tarde, además, se reunirá con Leandro Zdero (gobernador de Chaco) y concluirá su agenda con el mandatario opositor al Ejecutivo nacional, Gustavo Melella (Tierra del Fuego), en medio de la discusión por la soberanía de las Islas Malvinas.

Luego de haber establecido la hoja de ruta legislativa, el oficialismo se prepara para encarar las negociaciones con los aliados en función de los respaldos que necesita para la aprobación de los proyectos en cuestión.

La reforma electoral, que implica la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios 2027, es que la supone mayor complicación para la Casa Rosada debido a que no cuenta con los apoyos necesarios para su aprobación, algo que tratará de cambiar Diego Santilli en las próximas horas.





