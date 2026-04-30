El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con cielo variable y condiciones mayormente estables este jueves 30 de abril en la provincia de Neuquén. Se esperan temperaturas típicas del otoño, sin fenómenos significativos y con viento de leve a moderado en distintos puntos del territorio.

Neuquén capital: mañana fresca y tarde templada bajo cielo parcialmente nublado

Para la ciudad de Neuquén, el SMN prevé un jueves con cielo entre despejado y parcialmente nublado. Las temperaturas se ubicarán en un rango aproximado de 5°C de mínima y 15°C de máxima, en línea con los valores típicos de abril en la región.

El viento será leve a moderado del sector oeste, sin probabilidades significativas de lluvias.

Zapala: nubosidad variable y ráfagas moderadas en una jornada fresca

En Zapala se espera una jornada con nubosidad variable y ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre 2°C y 14°C, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.

El viento podría presentarse con algunas ráfagas moderadas, típicas de la zona centro de la provincia.

Chos Malal: estabilidad, cielo algo nublado y temperaturas agradables

Para esa zona del Norte neuquino, el pronóstico indica condiciones estables. Se prevé cielo algo nublado y temperaturas en torno a 3°C de mínima y 12°C de máxima. No se esperan precipitaciones y el viento será leve, favoreciendo una jornada otoñal tranquila.

San Martín de los Andes: frío matinal con posibles heladas y tarde más templada

En San Martín de los Andes, el día se presentará con cielo parcialmente nublado y ambiente frío, especialmente durante la mañana.

Las temperaturas se moverán entre 0°C y 13°C, con probables heladas matinales en sectores más elevados. No se anticipan lluvias, en un contexto de estabilidad en la región cordillerana.

Villa La Angostura: amanecer frío, pero tarde muy agradable

Para Villa La Angostura se espera un panorama similar al de la zona sur: cielo parcialmente nublado y temperaturas bajas. Los valores térmicos rondarán entre 1°C y 12°C, con un inicio de jornada frío y condiciones más templadas hacia la tarde.