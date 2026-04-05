Se termina el fin de semana largo de Pascuas y la ciudad de Neuquén ofrece las últimas actividades para disfrutar en familia, para todos los gustos. Durante el fin de semana se realizó el Vía Crucis a la barda, la paella en Península Hiroki, una propuesta lúdica de "Exploradores de Pascua" para los más chicos, entre otras propuestas que se hicieron en distintos puntos de la ciudad.

Para este domingo 5 de abril, Neuquén ofrece propuestas culturales y recreativas, libres y gratuitas para disfutar del último día de descanso.

Una de las opciones son los paseos turísticos gratuitos que se realizaron durante los cuatro días, con inscripción presencial 30 minutos antes de cada salida. El recorrido de hoy domingo comenzó a las 9 con Península Hiroki, el bus turístico a las 10, circuito especial de Semana Santa a las 10.30, Minibús Costero a las 14.30 y salidas del bus turístico a las 17 y a las 18.

Además hoy también se puede hacer un paseo guiado en la Península Hiroki entre las 9 y las 19, con recorridos cada dos horas y sin inscripción previa, con punto de partida en el portal de acceso.

Propuestas culturales gratuitas

Si se busca una actividad más cultural, se puede visitar la muestra inmersiva "Afuera hay sol", en la Sala de Arte Emilio Saraco, de 16 a 19, con actividades gratuitas para toda la familia.

También se proyectará en el Museo Nacional de Bellas Artes un cortometraje y una película, Aquelarre, a cargo del ciclo de cine vasco.

Por último, en el Auditorio Municipal Confluencia Viva, se ofrecerá "Fli Flá", un show para toda la familia, con entrada libre y gratuita a las 19.

Fin de una exitosa Semana Santa

Así Neuquén cierra un fin de semana con altos niveles de ocupación y turismo que llegó de todo el país a disfrutar las Pascuas. Las actividades más destacadas fueron los foodtrucks y propuestas gastronómicas del fin de semana, como también el Via Crucis a la barda, convocando a miles de fieles, en una mezcla de encuentro y celebración.

Cabe destacar que en otras localidades de la provincia también se vivió un fin de semana lleno de actividades, como en Villa Pehuenia con la gran paella de Semana Santa o Junín de los Andes, consolidándose como capital religiosa.