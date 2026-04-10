Un incendio de pastizales se produjo este jueves alrededor de las 14:30 en el acceso a Jaime de Nevares, a pocos metros de calle Belgrano, dentro de terrenos de una conocida firma frutícola. El fuego se originó mientras trabajadores quemaban una gran cantidad de ramas, una práctica que, aunque común, está prohibida por ordenanza en la zona de chacras.

Bomberos Voluntarios de Centenario advirtieron sobre los riesgos de estas llamadas “quemas controladas”, que en numerosas ocasiones generan incendios de mayor magnitud, poniendo en peligro hectáreas de cultivos y viviendas cercanas. Según Patricio Álvarez, jefe de la institución, expresó a Centenario Digital que los trabajadores no contaban con equipos de protección adecuados y solo intentaban controlar las llamas con un tractor y una máquina curadora, exponiéndose al humo y al riesgo de propagación hacia una alameda cercana.

El intento de diálogo con la empresa Tres Ases, propietaria del predio, no tuvo éxito. Según informó Álvarez, el encargado se negó a abrir el acceso a los bomberos, lo que dificultó la intervención temprana.

Tras el incidente, las autoridades aplicaron multas conforme a lo estipulado por la ordenanza local. El monto definitivo será determinado por el Tribunal de Faltas, dependiendo de los módulos correspondientes.

En un comunicado difundido en redes sociales, la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario expresó su preocupación por la reiteración de estas prácticas: “El poco interés de resolver esta situación, y el hecho de que siguieron quemando por la noche, demuestra una irresponsabilidad que puede provocar pérdidas materiales y poner en riesgo vidas. Basta de quemas controladas que terminan en incendios; basta de utilizar herramientas públicas de manera indebida”.

El organismo llamó al respeto de las normas y a la comprensión de los riesgos que implican estas prácticas, especialmente en la temporada de mayor riesgo de incendios, recordando que cada intervención consume recursos esenciales destinados a emergencias reales.

Comunicado de prensa de Bomberos Voluntarios de Centenario: