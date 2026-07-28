El hombre hallado muerto este lunes en Chos Malal fue identificado como Fernando Tilleria, trabajador de AESA GLP El Portón.

Tras conocerse su identidad, compañeros de trabajo expresaron públicamente sus condolencias y acompañaron a su familia. En un mensaje difundido luego de la noticia, destacaron que fue un compañero muy querido y aseguraron que su recuerdo permanecerá entre quienes compartieron con él la actividad laboral.

El mensaje de sus compañeros de trabajo. (Gentileza)

En ese mensaje resaltaron que era un compañero muy apreciado, que dejó una huella entre quienes compartieron años de trabajo con él y que siempre será recordado por su calidad humana.

Una despedida que reflejó el cariño de la comunidad

Tras conocerse la identidad de la víctima, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de afecto.

Compañeros, amigos y vecinos coincidieron en destacar que Fernando Tilleria era una persona muy querida, recordándolo por su compañerismo y por los vínculos que había construido tanto dentro como fuera del ámbito laboral.

Las expresiones de acompañamiento estuvieron dirigidas especialmente a sus familiares, en un contexto de profundo dolor por la inesperada noticia.

El caso ocurrió el mismo día que otro hallazgo en el norte neuquino

La muerte de Fernando Tilleria fue uno de los dos procedimientos realizados durante la jornada del lunes en el norte de la provincia.

El otro caso ocurrió en Tricao Malal y también es investigado por la Justicia. Sin embargo, las autoridades aclararon que no existe ningún vínculo entre ambos hechos, ya que las investigaciones avanzan de manera independiente.

Por otra parte, durante el martes, un hombre de unos 50 años fue encontrado sin vida en la localidad de Andacollo.