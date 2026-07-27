Dos personas fueron encontradas sin vida en el norte de Neuquén, este lunes en Tricao Malal y Chos Malal. Según informó el medio FM Patagonia, ambos casos son investigados por la Policía de Neuquén, con intervención de médicos policiales y de la Justicia para establecer las circunstancias de cada fallecimiento.

Dos intervenciones policiales en pocas horas

La jornada del lunes estuvo marcada por dos procedimientos que movilizaron a efectivos de la Policía de Neuquén, personal de Criminalística, médicos policiales y funcionarios judiciales en distintas localidades del norte provincial.

Aunque ambos hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia, las investigaciones son independientes y, por el momento, las autoridades no informaron ningún vínculo entre los casos.

El hallazgo registrado en Tricao Malal

Durante la tarde, efectivos policiales fueron convocados tras el hallazgo del cuerpo de una persona mayor de 40 años en Tricao Malal.

Las primeras evaluaciones indican que el fallecimiento se habría producido más de 12 horas antes del hallazgo y que, en principio, no existirían signos compatibles con una muerte violenta. Sin embargo, la Justicia ordenó las actuaciones de rigor para confirmar oficialmente la causa del deceso.

¿Qué se sabe del caso ocurrido en Chos Malal?

Minutos después se conoció un segundo procedimiento, esta vez sobre el camino a Los Maitenes, en el sector conocido como Antena Rack Digital, dentro de la jurisdicción de Chos Malal.

En ese lugar fue encontrada sin vida una persona de 57 años.

Trabajaban en la escena personal policial especializado, médicos policiales y autoridades judiciales, quienes realizaban el relevamiento del lugar y las diligencias previstas por el protocolo para este tipo de investigaciones. Según las redes de FM Patagonia, en el lugar estaba presente la familia, por lo que la víctima ya fue identificada.

Hasta ahora, las autoridades no difundieron oficialmente la causa del fallecimiento, por lo que la investigación permanece abierta.

La intervención de la Justicia

En ambos procedimientos intervienen la Policía de Neuquén y el Ministerio Público Fiscal, que deberán determinar mediante pericias e informes médicos las causas de cada muerte.

Las autoridades solicitaron esperar el resultado de las actuaciones antes de extraer conclusiones sobre lo ocurrido.