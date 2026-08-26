Quiénes eran los trabajadores muertos en Rincón del Mangrullo: la cronología de una tragedia en el yacimiento

La tragedia comenzó durante la tarde del martes en una planta del yacimiento Rincón del Mangrullo, una de las áreas gasíferas operadas por YPF en la provincia de Neuquén, en cercanías de Añelo.

Lo que en un primer momento fue informado como un grave incidente en la planta USP 2 —Unidad Separadora Primaria— terminó convirtiéndose, con el correr de las horas, en una tragedia que dejó dos trabajadores muertos y volvió a conmocionar a la actividad petrolera de la región.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre, ambos empleados de YPF.

El incidente y la primera víctima

Según la información conocida durante las primeras horas posteriores al hecho, el incidente se produjo mientras se realizaban tareas en la planta separadora del sector norte del yacimiento. Las circunstancias exactas todavía son materia de investigación. Entre las hipótesis e informaciones preliminares que trascendieron, se indicó que se habría producido una fuerte descompresión en una cañería.

De acuerdo con información publicada por distintos medios locales, durante el incidente se habría desprendido una parte metálica que alcanzó a uno de los operarios.

La primera víctima fatal fue Jonathan Meliqueo, quien murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el episodio.

Ante la emergencia, YPF activó sus protocolos de actuación y desplegó equipos de asistencia médica y emergencia en el lugar. También intervino personal policial.

Inicialmente, la empresa informó oficialmente que uno de sus trabajadores había fallecido y que otro se encontraba gravemente herido. El segundo trabajador afectado era Cristian Latorre.

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado por vía aérea para recibir atención médica de urgencia. Durante varias horas permaneció internado, mientras la información sobre el incidente generaba preocupación entre los trabajadores de la actividad y en toda la región.

Sin embargo, pasadas las 20, YPF confirmó la peor noticia: Latorre también había fallecido.

La empresa comunicó que el segundo empleado murió y señaló que las circunstancias en las que ocurrió el incidente continuaban bajo investigación.

De esta manera, el episodio ocurrido en Rincón del Mangrullo dejó un saldo de dos víctimas fatales.

El mensaje de sus compañeros de trabajo.

El dolor de sus compañeros

Tras conocerse las dos muertes, los compañeros de trabajo de los operarios expresaron públicamente su dolor y despidieron a Meliqueo y Latorre con un sentido mensaje. "Su partida deja un enorme vacío en todos quienes tuvimos el privilegio de compartir con ellos momentos de trabajo, compañerismo y amistad", expresaron sus compañeros, quienes también enviaron sus condolencias a las familias y los recordaron "con cariño, respeto y gratitud". "Hasta siempre, compañeros y amigos. Que descansen en paz", concluye el homenaje.

El mensaje reflejó el impacto que provocó la tragedia entre quienes compartían diariamente las tareas laborales con los dos operarios.

La investigación deberá determinar con precisión qué ocurrió en la planta USP 2 y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte de Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre.

Qué se investiga en Rincón del Mangrullo

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas del incidente. Las primeras versiones dieron cuenta de una fuerte descompresión en una cañería de la planta separadora, aunque será la investigación la que deberá establecer la secuencia exacta de los hechos y las responsabilidades que eventualmente pudieran corresponder.

Desde YPF señalaron que, tras el incidente, la situación fue controlada y que la compañía se puso a disposición de los familiares de ambos trabajadores para acompañarlos en este difícil momento.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa también intervino en la emergencia a través de su cadena sanitaria y expresó su acompañamiento a las familias de las víctimas.

Rincón del Mangrullo es un área estratégica de la Cuenca Neuquina, operada por YPF en asociación con Pampa Energía. Pero este martes, la actividad quedó en segundo plano. La noticia de la muerte de Meliqueo y Latorre dejó una jornada atravesada por la tragedia y el dolor.