Un fuerte susto se vivió este martes por la tarde cuando un móvil de la Central Bariloche del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) volcó en cercanías de la Estancia San Ramón y sus tres ocupantes tuvieron que ser asistidos y trasladados a un sanatorio. Los brigadistas sufrieron lesiones superficiales y permanecen fuera de peligro.

El hecho fue informado alrededor de las 18:40, momento en que se activó el protocolo de emergencia para asistir a los trabajadores. Ante la situación, Bomberos de Dina Huapi y ambulancias se dirigieron hasta el lugar para brindar las primeras atenciones.

Los tres integrantes del SPLIF fueron encontrados con lesiones superficiales. Si bien en un primer momento se informó que se trataba de heridas leves, posteriormente se confirmó que los tres permanecen fuera de peligro. Sin embargo, por precaución y para descartar lesiones de mayor consideración, los brigadistas fueron trasladados al Sanatorio San Carlos, donde se les realizarán distintos estudios de control.

Hasta el momento no trascendieron las circunstancias que provocaron el vuelco del móvil ni se informó oficialmente si hubo otro vehículo involucrado. La prioridad durante el operativo estuvo puesta en asistir a los tres trabajadores y determinar su estado de salud.

El accidente ocurrió en una zona cercana a la Estancia San Ramón, donde la respuesta de emergencia permitió asistir rápidamente a los ocupantes del vehículo. Bomberos y personal sanitario trabajaron en el lugar para concretar el traslado.