Rambeaud: "Neuquén mostrará en la Expo Rural de Palermo toda la diversidad de su producción"

Neuquén participará del 16 al 26 de julio en la 138° Exposición Rural de Palermo, el principal encuentro agroindustrial del país, con un stand institucional que reunirá su oferta productiva, turística, científica, ambiental y cultural bajo el lema "Esto también es Neuquén". La propuesta apunta a mostrar una provincia que, además de su potencial energético, se destaca por la calidad de su producción y el agregado de valor.

El secretario de Producción e Industria de Neuquén, Diego Rambeaud habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca del evento y destacó: “La Sociedad Rural Argentina es la representación de productores a nivel nacional, se trata de un organismo que tiene sede en todas las provincias y por eso las mismas participan en esta feria agroindustrial que hace visible el contexto de las economías regionales”.

En ese sentido comentó: “Neuquén se arma un stand institucional y ahí se presentan productos de la Provincia con una gran diversidad que tenemos, hay políticas que el Ministerio de Economía vuelca hacia el sector para fomentar inversiones y el desarrollo de cada ciclo productivo”.

Agregó sobre la misma línea que “a nivel producto habrá cosas nuevas, estará por ejemplo el chivito del norte de la Provincia en forma trozada -algo que facilita la comercialización-; estaremos con la fruticultura con productos del Valle que estarán disponibles en el stand (eso incluye frutos secos, producción acuícola, ganadería)”.

Por otro lado, el funcionario provincial explicó en AM550 que “Neuquén tiene mecanismos para aprovechar la carne de ciervo y jabalí a través de plantas que pueden procesar, es decir la Provincia ya trabaja hace varios años y se puede comercializar esa carne”.

Eso lo comentó en relación al proyecto que tratará la Legislatura de Río Negro para que las carnicerías de dicha provincia puedan comercializar carne de guanaco, jabalí y ciervo.

“Se puede comercializar en carnicerías en Neuquén, es cuestión de voluntad y disponibilidad, pero para cazar se pide el permiso de la persona que lo va a hacer dado que requiere armas, no puede hacerlo cualquiera”, dijo Rambeaud.