La Secretaría de Producción e Industria de Neuquén reunió este lunes a representantes del sector frutícola, cámaras de productores, consorcio de riego y equipos técnicos para presentar los principales lineamientos del proyecto de Protección de Tierras Productivas bajo riego y drenaje, actualmente en tratamiento legislativo.

El encuentro se realizó con el objetivo de intercambiar aportes y observaciones sobre esta iniciativa, que impulsó el gobernador Rolando Figueroa para compatibilizar el crecimiento urbano y el desarrollo de nuevas actividades, con la preservación de las tierras productivas y de la infraestructura de riego y drenaje.

El secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, destacó que esta nueva norma permitirá proteger las tierras bajo riego y drenaje como un recurso estratégico para el desarrollo productivo de la Provincia.

Durante el encuentro los equipos técnicos y legales de la secretaría presentaron los lineamientos generales del proyecto presentado ante la Legislatura. El intercambio se centró en los cambios de uso de las tierras bajo riego, el avance de las urbanizaciones y la localización de actividades incompatibles con la producción agropecuaria.

Participaron representantes de la Cámara de Productores de Centenario y Vista Alegre, la Cámara de Productores de San Patricio del Chañar, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, el Consorcio de Riego y Drenaje de Centenario y Vista Alegre, el Centro PyME-ADENEU, el IADEP y equipos técnicos y legales del ministerio.

Los asistentes coincidieron en que la futura ley debe constituir un marco de referencia para municipios y comisiones de fomento, con criterios comunes de ordenamiento territorial, zonificación, control y cumplimiento.

También destacaron la necesidad de acompañar la protección de las tierras con herramientas de financiamiento, incentivos y beneficios fiscales que fortalezcan la continuidad de la actividad productiva. Los representantes del sector productivo propusieron además poder coordinar con municipios y comisiones de fomento para acordar las áreas disponibles para el crecimiento urbano y promover la localización de las actividades industriales y de servicios en áreas planificadas y parques industriales.

Asimismo, señalaron que la pérdida de parcelas productivas y el avance de urbanizaciones generan impactos negativos crecientes sobre la infraestructura hídrica y sobre el modelo productivo regional.

En el cierre del encuentro, los representantes del sector productivo expresaron su respaldo al proyecto y coincidieron en la necesidad de impulsar su tratamiento y aprobación legislativa.

Alcances del proyecto de ley





El proyecto busca proteger, conservar y recuperar las tierras productivas bajo riego y drenaje, consideradas un recurso estratégico para el desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria y el crecimiento sostenible de la provincia.

La propuesta comprende las tierras con aptitud productiva y sistemas de riego y drenaje, tanto de dominio público como privado, independientemente de que se encuentren actualmente en producción. Además, establece un estándar mínimo de protección para la región.

La Secretaría de Producción e Industria será la autoridad de aplicación de la norma y tendrá a su cargo la elaboración de la cartografía oficial de las áreas protegidas, en coordinación con Catastro y Recursos Hídricos, además de las tareas de fiscalización, control y coordinación de las acciones previstas en la ley. Además, un Consejo Provincial actuará como órgano consultivo para aportar criterios técnicos y promover la articulación entre organismos.

Entre los principales ejes del proyecto, la iniciativa establece un sistema de zonificación con distintos niveles de protección, restricciones a los usos incompatibles dentro de las áreas especialmente protegidas, como urbanizaciones y usos industriales, turísticos o de servicios. Solo se contemplan excepciones por razones de interés público, debidamente fundamentadas mediante dictámenes técnicos y ambientales, los cuales deberán ser aprobados por la Autoridad de Aplicación. La iniciativa protege, así, de manera integral la infraestructura hídrica vinculada a la actividad productiva.

La norma prevé, además, un régimen de incentivos y acceso prioritario a líneas de financiamiento y beneficios fiscales, además de un sistema de fiscalización mediante monitoreo remoto e inspecciones presenciales. También incorpora un régimen de sanciones para quienes afecten la infraestructura de riego, alteren el funcionamiento del sistema hídrico o realicen fraccionamientos y obras sin autorización.

El proyecto crea el Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados, destinado a financiar obras públicas y actividades productivas, priorizando la rehabilitación de drenajes, la tecnificación del riego, la modernización de los sistemas de medición y la prevención de la salinización y el anegamiento.





