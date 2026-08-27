El operativo de emergencia terminó con alivio durante la mañana del miércoles, cuando Juan Martín Crespo, el refugiero de 28 años que había desaparecido en las inmediaciones del Cerro Tronador, fue encontrado con vida y en buen estado de salud en la zona de Laguna Ilón. Sin embargo, el episodio rápidamente dejó de ser solamente una búsqueda y volvió a poner bajo la lupa los protocolos de seguridad para los trabajadores de montaña dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

En ese escenario aparece el nombre de Andrés Lamunière, vinculado a la concesión de servicios en Laguna Ilón a través del Club Andino Bariloche. El reconocido alpinista fue protagonista de una de las tragedias más graves de la región: en 2002, una avalancha en el cerro Ventana provocó la muerte de nueve estudiantes. En 2005 fue condenado por la Justicia Federal a tres años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para ejercer como guía de montaña por homicidio culposo.

Casi 24 años después de aquella tragedia, referentes del alpinismo volvieron a poner el foco en las medidas de seguridad. Aclararon que Lamunière ya cumplió aquella condena y que el debate actual pasa por los protocolos utilizados para trasladar a los refugieros en condiciones meteorológicas adversas. Incluso una fuente vinculada a Parques Nacionales señaló que existía un pronóstico de tormenta de nieve y que el episodio pudo haber terminado de manera mucho más grave.

Y no es un antecedente aislado. En abril de 2022, Manuel Benítez, un refugiero de 29 años que trabajaba en el refugio Frey, murió por hipotermia luego de quedar expuesto en soledad a condiciones climáticas extremas. Fue encontrado a apenas 100 metros del refugio. Por ese hecho, el exconcesionario Federico Pajarín fue condenado a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación.

Ahora, el caso Crespo vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿con qué condiciones de seguridad trabajan quienes deben desplazarse por la montaña durante un temporal? Personas con experiencia en la actividad remarcaron a El Cordillerano que existen protocolos básicos para reducir los riesgos, entre ellos evitar desplazamientos en soledad y utilizar dispositivos de geolocalización y comunicación satelital que permiten pedir ayuda incluso sin cobertura de celular.

El refugiero apareció con vida y el operativo terminó sin una víctima que lamentar. Pero el susto dejó algo más que alivio. Una tormenta anunciada, un trabajador desaparecido durante horas y una búsqueda en plena cordillera volvieron a poner sobre la mesa las responsabilidades de concesionarios, administradores y organismos de control.