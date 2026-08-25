El gobernador Alberto Weretilneck presentó el acuerdo con Nación para que Río Negro administre 518 kilómetros de las rutas 22 y 151. La Provincia intervendrá inicialmente 305 kilómetros y gestionará un financiamiento de USD 60 millones para comenzar con las obras más urgentes.

El traspaso marca un cambio histórico para Río Negro, pero también obliga a la Provincia a hacerse cargo de una infraestructura que acumula años de abandono. Weretilneck expuso ante intendentes, legisladores y funcionarios los detalles del acuerdo y confirmó que enviará a la Legislatura un proyecto para avalarlo y otro para declarar la Emergencia Vial.

El gobernador fue contundente al describir el escenario que recibe la Provincia. Entre 2018 y 2026, 212 personas murieron en las rutas 22 y 151, mientras que una de las principales obras sobre la Ruta 22 permanece inconclusa desde hace años. De hecho, la obra iniciada en 2008 contemplaba 112 kilómetros y solamente se completaron 45. A eso se sumó la falta de mantenimiento del resto de la traza y de la Ruta 151.

Para Weretilneck, no se trata solamente de infraestructura deteriorada. Habló de una "emergencia humana, económica y social" provocada por los accidentes, las dificultades para circular y los mayores costos que soportan vecinos y productores.

La Provincia toma el control

El acuerdo contempla el traspaso de 518 kilómetros, de los cuales 305 serán intervenidos en una primera etapa con tareas de mantenimiento, reparación y repavimentación.

Si alguien piensa que con los fondos del tesoro de la provincia podemos financiar una trama vial de estas características, nos estamos engañando

Sin embargo, el gobernador dejó claro que los 60 millones de dólares no alcanzarán para resolver todo el problema. La Provincia buscará además financiamiento de organismos internacionales como la CAF, el Banco Mundial y el BID, y no descartó mecanismos de participación público-privada. "Si alguien piensa que con los fondos del tesoro de la provincia podemos financiar una trama vial de estas características, nos estamos engañando", advirtió.

Por eso, el desafío no termina con la firma del acuerdo. Río Negro recibe las rutas, pero también recibe la responsabilidad de mantenerlas y transformarlas.

Un plan para los próximos 20 años

El Gobierno provincial pretende avanzar en paralelo con un estudio integral del sistema vial del Alto Valle, junto con Neuquén y el Consejo Federal de Inversiones. La planificación deberá contemplar el crecimiento de Vaca Muerta, la producción, el turismo y la movilidad diaria entre las ciudades. Incluso se analizará la posibilidad de un nuevo trazado entre Roca y Vaca Muerta.

En ese escenario, Weretilneck planteó que el Alto Valle ya funciona como una región metropolitana, aunque nunca fue planificada como tal.

También vuelve el Tren del Valle

El acuerdo incluye además la operación del Tren del Valle por parte de Río Negro. La Provincia asumirá el servicio, mientras que las vías continuarán siendo propiedad del Estado nacional. Weretilneck pidió paciencia y puso el foco en la confiabilidad: si el tren anuncia que pasa a las 7:05, debe hacerlo a esa hora. El objetivo es que trabajadores y estudiantes puedan utilizarlo como una alternativa real para sus viajes diarios.

Así, el Gobierno provincial intenta avanzar sobre las dos caras del problema: reparar las rutas que durante años quedaron deterioradas y recuperar el tren como alternativa para descongestionar los corredores del Alto Valle.

Ahora comienza el verdadero desafío: conseguir los recursos y demostrar que Río Negro puede hacerse cargo de una infraestructura que Nación dejó durante años en estado crítico.