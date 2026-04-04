Rescataron a una mujer que quedó atrapada en su auto tras un vuelco en la Ruta 22

Un rescate dramático tuvo lugar este sábado cuando un matrimonio volcó con su vehículo a la vera de la Ruta 22. El hombre salió por sus propios medios, pero la mujer requirió de la ayuda de los bomberos voluntarios y del personal del SIEN.

En la tarde de este sábado 4 de abril, alrededor de las 16.30, hubo un vuelco de un Fiat Aventure en la Ruta 22, a la altura del Cerro Bandera. En el vehículo viajaba un matrimonio de adultos mayores.

Así quedó el Fiat Adventure tras el vuelco en la Ruta 22 a la altura del Cerro Bandera

Personal de Bomberos Voluntarios debió rescatar a la mujer que se encontraba atrapada en el auto. Luego, médicos del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) la asistieron y fue trasladada al hospital de Cutral Co.

Fuentes consultadas por Mejor Informado sostuvieron que no hubo otro vehículo involucrado.

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