El accidente protagonizado por Barby Franco en la localidad bonaerense de Cañuelas continúa sumando repercusiones, y esta vez fue Fernando Burlando quien decidió expresar públicamente su enojo tras ver las imágenes del impacto.

El abogado no se guardó nada y utilizó sus redes sociales para apuntar contra el conductor que habría provocado la peligrosa situación. “Asesino en estado larvario. La inseguridad tiene muchas formas”, lanzó con dureza, evidenciando su indignación.

En su descargo, Fernando Burlando profundizó su postura y cuestionó la falta de controles viales. “Este individuo no ha matado aún por mera casualidad pero es un asesino en estado de larva”, escribió, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

Pero no fue lo único. El letrado también apuntó contra el sistema: “El nuevo Código Penal también tendrá que atender esta otra cara de la inseguridad”, sostuvo, dejando en claro que considera urgente un cambio en las leyes.

El siniestro ocurrió el viernes por la tarde, cuando Barby Franco circulaba por la Ruta Nacional N°3 junto a su hija Sarah Burlando y otra acompañante, en dirección a San Miguel del Monte.

Según trascendió, una camioneta que circulaba en contramano obligó a la modelo a frenar de golpe. Fue entonces cuando una Ford Maverick impactó desde atrás al Tesla que conducía, generando un choque en cadena con un tercer vehículo.

Las imágenes del momento muestran con claridad la secuencia: la maniobra imprudente, la frenada repentina y el posterior impacto que, por fortuna, no terminó en una tragedia mayor.

Si bien no hubo heridos de gravedad, el episodio dejó en evidencia una situación alarmante en las rutas. La reacción de Fernando Burlando no hizo más que poner el foco en una problemática que, según sus palabras, “puede destrozar familias” en cuestión de segundos.